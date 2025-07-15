Τραμπ: Ο Ζελένσκι δεν πρέπει να χτυπήσει τη Μόσχα

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, ερωτηθείς σχετικά με δημοσίευμα που τον φέρει να έχει παροτρύνει τον Ουκρανό πρόεδρο να χτυπήσει τη ρωσική πρωτεύουσα, απέρριψε κατηγορηματικά ένα τέτοιο ενδεχόμενο από την πλευρά του Κιέβου, δηλώνοντας ότι ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι «δεν θα πρέπει να στοχεύσει τη Μόσχα».

Την ίδια ώρα, έστειλε σαφές μήνυμα στον Βλαντίμιρ Πούτιν, ζητώντας να συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός εντός 50 ημερών, διαφορετικά θα ενεργοποιηθούν κυρώσεις.

Οι δηλώσεις του ήρθαν μετά από δημοσίευμα των Financial Times, που επικαλείται πρόσωπα με γνώση των συνομιλιών, σύμφωνα με το οποίο ο Τραμπ είχε ενθαρρύνει ιδιωτικά την Ουκρανία να εντείνει τα πλήγματα στο εσωτερικό της Ρωσίας.

Η εφημερίδα ανέφερε επίσης ότι ο Τραμπ ρώτησε τον Ζελένσκι αν θα μπορούσε να πλήξει τη Μόσχα, σε περίπτωση που οι ΗΠΑ του παρείχαν όπλα μεγάλης εμβέλειας.

«Όχι, δεν θα έπρεπε να στοχεύσει τη Μόσχα», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους στον Νότιο Κήπο του Λευκού Οίκου, όταν ρωτήθηκε αν ο Ζελένσκι θα πρέπει να επιτεθεί στη ρωσική πρωτεύουσα.

Ο Τραμπ είχε ανακοινώσει τη Δευτέρα αυστηρότερη στάση απέναντι στη Ρωσία για τον τριετή πόλεμό της στην Ουκρανία, υποσχόμενος νέα παρτίδα πυραύλων και άλλων οπλικών συστημάτων για το Κίεβο. Έδωσε στη Μόσχα διορία 50 ημερών για να συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός ή να αντιμετωπίσει κυρώσεις.

Όταν ρωτήθηκε αν βρίσκεται πλέον στο πλευρό της Ουκρανίας, ο Τραμπ απάντησε: «Δεν είμαι με κανενός το μέρος» και δήλωσε ότι στέκεται «με το μέρος της ανθρωπότητας», γιατί «θέλω να σταματήσει η αιματοχυσία».

Υπερασπίστηκε τη διορία που έθεσε στη Ρωσία για να έρθει σε συμφωνία και να αποφύγει δασμούς και κυρώσεις σε χώρες που αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο.

«Δεν νομίζω ότι οι 50 ημέρες είναι πολλές – θα μπορούσε να γίνει και νωρίτερα», είπε, επισημαίνοντας ότι «αν στο τέλος των 50 ημερών δεν έχουμε συμφωνία, τότε θα είναι πολύ άσχημα».

Δεν ανέφερε αν έχουν προγραμματιστεί συνομιλίες για να επιτευχθεί συμφωνία με τη Ρωσία.

Νωρίτερα, και η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, ερωτηθείσα σχετικά αρνήθηκε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ενθάρρυνε περαιτέρω βία.

Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, η Λέβιτ υποστήριξε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος κατά τη διάρκεια της συνομιλίας του με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι «έθεσε απλώς ένα ερώτημα και δεν ενθάρρυνε καμία περαιτέρω αιματοχυσία», προσθέτοντας ότι ο Τραμπ «εργάζεται ακατάπαυστα για να σταματήσει τον πόλεμο».

Το δημοσίευμα των Financial Times ανέφερε ότι η συνομιλία ανάμεσα στον Αμερικανό πρόεδρο και τον Ζελένσκι έλαβε χώρα λίγο μετά από επικοινωνία του Τραμπ με τον Ρώσο πρόεδρο, κατά την οποία ο Πούτιν φέρεται να του είπε ότι θα συνεχίσει να πολεμά εάν αποτύχουν οι ειρηνευτικές συνομιλίες. Έκτοτε, ο Τραμπ έχει υιοθετήσει σκληρότερη στάση, απειλώντας με κυρώσεις εάν η Μόσχα δεν κινηθεί προς τον τερματισμό του πολέμου.

Η Ουκρανία έχει επανειλημμένα πλήξει στόχους έως και 1.600 χιλιόμετρα εντός του ρωσικού εδάφους, συμπεριλαμβανομένων, περιοχών στη Μόσχα και την Αγία Πετρούπολη, γενέτειρα του Πούτιν — χρησιμοποιώντας drones εγχώριας παραγωγής, σε μια σύγκρουση που βρίσκεται πλέον στον τέταρτο χρόνο της. Η Ρωσία υποστηρίζει ότι τα περισσότερα από αυτά τα drones καταρρίπτονται από την αντιαεροπορική της άμυνα.

Δύο άτομα με γνώση της τηλεφωνικής συνομιλίας μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Βολοντίμιρ Ζελένσκι αποκάλυψαν στους Financial Times ότι ο Αμερικανός πρόεδρος ρώτησε τον Ουκρανό ομόλογό του αν μπορεί να πλήξει στρατιωτικούς στόχους βαθιά στο εσωτερικό της Ρωσίας, εφόσον οι ΗΠΑ του προμηθεύσουν τα κατάλληλα όπλα.

Σύμφωνα με τις πηγές, ο Τραμπ ρώτησε χαρακτηριστικά: «Βολοντίμιρ, μπορείς να χτυπήσεις τη Μόσχα;… Μπορείς να χτυπήσεις και την Αγία Πετρούπολη;»

Ο Ζελένσκι φέρεται να απάντησε: «Απολύτως. Μπορούμε, αν μας δώσετε τα όπλα».

Ο Τραμπ φάνηκε να υποστηρίζει τη στρατηγική αυτή, λέγοντας – κατά τις ίδιες πηγές – ότι στόχος είναι «να νιώσουν οι Ρώσοι τον πόνο» και να αναγκαστεί το Κρεμλίνο να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Ένας δυτικός αξιωματούχος, ενημερωμένος για το περιεχόμενο της συνομιλίας, ανέφερε ότι η συζήτηση αντανακλά τη διαρκώς αυξανόμενη πρόθεση των δυτικών εταίρων της Ουκρανίας να παράσχουν όπλα μεγάλης εμβέλειας, ικανά να «φέρουν τον πόλεμο στη Μόσχα», άποψη που, σύμφωνα με τον ίδιο, έχει εκφραστεί σιωπηρά και από Αμερικανούς αξιωματούχους τις τελευταίες εβδομάδες.

Σύμφωνα με τρεις ακόμη πηγές, η συνομιλία Τραμπ–Ζελένσκι οδήγησε στη διαβίβαση λίστας με δυνητικά διαθέσιμα οπλικά συστήματα από την αμερικανική πλευρά στην ουκρανική, κατά τη διάρκεια συνάντησης στη Ρώμη την περασμένη εβδομάδα.

Κατά τη διάρκεια αυτής της συνάντησης μεταξύ του Ζελένσκι, αξιωματούχων του Πενταγώνου και μεσολαβητών από χώρες του ΝΑΤΟ παραδόθηκε στην ουκρανική πλευρά κατάλογος με όπλα μεγάλης ακρίβειας και εμβέλειας, τα οποία θα μπορούσαν να παρασχεθούν μέσω τρίτων χωρών. Αυτό το μοντέλο θα επέτρεπε στον Τραμπ να παρακάμψει την ανάγκη για έγκριση από το Κογκρέσο, επιτρέποντας την πώληση οπλικών συστημάτων σε Ευρωπαίους συμμάχους, οι οποίοι στη συνέχεια θα τα μεταβίβαζαν στην Ουκρανία.

Η Ουκρανία φέρεται να έχει ζητήσει πυραύλους Tomahawk, πυραύλους cruise ακριβείας με εμβέλεια περίπου 1.600 χιλιομέτρων. Ωστόσο, σύμφωνα με πρόσωπο που γνωρίζει τι περιλαμβάνει η λίστα, η κυβέρνηση Τραμπ -όπως και η κυβέρνηση Μπάιντεν- ανησυχεί για την έλλειψη αυτοσυγκράτησης από την πλευρά της Ουκρανίας.

Την ίδια ώρα, στη συνάντησή του τη Δευτέρα στο Οβάλ Γραφείο με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, ο Τραμπ ανακοίνωσε την αποστολή συστημάτων Patriot και πυραύλων αναχαίτισης στην Ουκρανία χωρίς να αναφέρει άλλα συστήματα μεγάλης εμβέλειας.



