Στις κατ΄ιδίαν τηλεφωνικές επικοινωνίες που έχει κατά διαστήματα με το Ρώσο πρόεδρο, Βλαντιμίρ Πούτιν αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ σε γεύμα στο Γραφείου Πίστης του Λευκού Οίκου, λίγο αφότου ανακοίνωσε την αποστολή νέας στρατιωτικής βοήθειας προς το Κίεβο και προηγμένα συστήματα αεράμυνας Patriot.

Ο Τραμπ επισήμανε ότι μιλάει πολύ με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, αλλά όπως είπε πάντα κλείνει το τηλέφωνο λέγοντας «Λοιπόν, ήταν ένα ωραίο τηλεφώνημα» και μετά εκτοξεύονται πύραυλοι στο Κίεβο ή σε κάποια άλλη πόλη.»

«Ας δούμε τι θα συμβεί. Αλλά νομίζαμε ότι είχαμε συμφωνήσει αρκετές φορές. Γυρνώντας σπίτι, έλεγα στην Πρώτη Κυρία ότι είχα την πιο υπέροχη συζήτηση με τον Βλαντιμίρ. Νομίζω ότι τελειώσαμε. Και μετά θα ανοίξω την τηλεόραση, ή θα μου πει εκείνη, ουάου, αυτό είναι περίεργο, επειδή μόλις βομβάρδισαν ένα γηροκομείο».

Νωρίτερα, ο Τραμπ δήλωσε από το Οβάλ Γραφείο για τον Πούτιν ότι «δεν θέλω να πω ότι είναι δολοφόνος, αλλά είναι σκληρός τύπος» καθώς, όπως λέει, «ξεγέλασε» προηγούμενους προέδρους των ΗΠΑ.

Κατά τη διάρκεια του γεύματος ο Πούτιν επιβεβαίωσε ότι η συμφωνία με το ΝΑΤΟ για την Ουκρανία έχει πλέον «εγκριθεί πλήρως, έχει ολοκληρωθεί πλήρως».

«Είχαμε μια εξαιρετική συνάντηση με το ΝΑΤΟ, τον γενικό γραμματέα, και θα κάνουμε κάτι λίγο διαφορετικό για αυτή τη χώρα. Θα προμηθεύσουμε όπλα στο ΝΑΤΟ σε μεγάλες ποσότητες, θα τα παραδώσουν και θα πληρώσουν για το 100% των όπλων.»

Θα το κάνουμε αυτό με το ΝΑΤΟ και έχει εγκριθεί πλήρως, έχει ολοκληρωθεί πλήρως, θα τους στείλουμε πολλά όπλα κάθε είδους και θα τα παραδώσουν αμέσως στην... πλευρά.. και θα πληρώσουν».

Επανέλαβε την προειδοποίηση ότι εάν δεν υπάρξει ειρηνευτική συμφωνία με τη Ρωσία μετά από 50 ημέρες, τότε «δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να επιβάλουμε δευτερογενείς δασμούς, τους ονομάζουμε δευτερογενείς δασμούς, οι οποίοι είναι αρκετά σκληροί, τους οποίους δεν θέλουμε να επιβάλουμε».

Πηγή: skai.gr

