Ανεβαίνει το θερμόμετρο της έντασης στη Μέση Ανατολή, με το Ιράν να εξαπολύει νέες απειλές το Σάββατο, βάλλοντας ακόμα και κατά αραβικών χωρών. Η Τεχεράνη, ούτε λίγο ούτε πολύ, προειδοποιεί ότι θα αποκλείσει τη ναυσιπλοΐα μέχρι το Σουέζ και το Γιβραλτάρ.

Μετά την είδηση για το τάνκερ που δέχτηκε επίθεση από drone δυτικά της Ινδίας, και φέρεται να είναι ισραηλινών συμφερόντων, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν Αλί Χαμενεΐ κάλεσε τις αραβικές χώρες να αποχωρήσουν από τη διεθνή δύναμη («Φρουρός Ευημερίας») που έχει συγκροτηθεί για την αντιμετώπιση των απειλών των Χούθι.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video



«Είναι καθήκον των ισλαμικών χωρών να εμποδίσουν την αποστολή πετρελαίου, καυσίμων και αγαθών στο Ισραήλ», σημείωσε.



Επιτέθηκε ακόμη και στις αραβικές χώρες που συμμετέχουν στη διεθνή δύναμη, σύμφωνα με τη Jerusalem Post. «Η παροχή υποστήριξης στην ‘’αντίσταση’’ (Χούθι) είναι καθήκον. Και το να συμπαραστέκεσαι στο Ισραήλ είναι έγκλημα και προδοσία».



Ο πρόεδρος της Αιγύπτου Αμπντέλ-Φατάχ αλ-Σίσι μίλησε με τον Ιρανό ομόλογό του Εμπραχίμ Ραΐσι, σε μια προσπάθεια να εξαλειφθεί η απειλή των φιλοϊρανών ανταρτών στην Ερυθρά Θάλασσα.



Την ίδια στιγμής, ένας ανώτερος Ιρανός στρατηγός των Φρουρών της Επανάστασης απείλησε ότι το Ιράν «θα ενεργήσει για να επιβάλει ναυτικό αποκλεισμό και στη Μεσόγειο Θάλασσα». Σύμφωνα με τα λόγια του, αναφέρθηκε και στο στενό του Γιβραλτάρ κοντά στην Ισπανία.



Σε ό,τι αφορά το δεξαμενόπλοιο με σημαία Λιβερίας που χτυπήθηκε από drone, Ινδός αξιωματούχος του Πολεμικού Ναυτικού προέβη σε διευκρινίσεις.



«Η ασφάλεια του πληρώματος και του πλοίου έχει εξακριβωθεί. Το Πολεμικό Ναυτικό έστειλε επίσης ένα πολεμικό πλοίο για να φτάσει στην περιοχή και να παράσχει βοήθεια όπως απαιτείται», δήλωσε χαρακτηριστικά στο Reuters αξιωματούχος του ινδικού ναυτικού, αρνούμενος να κατονομαστεί καθώς δεν ήταν εξουσιοδοτημένος να συζητήσει το περιστατικό.



Το ινδικό πρακτορείο ειδήσεων ANI, αναγνώρισε το δεξαμενόπλοιο ως το MV Chem Pluto που μετέφερε αργό πετρέλαιο από τη Σαουδική Αραβία. Επικαλούμενο ινδικές αμυντικές πηγές, το ANI είπε ότι το δεξαμενόπλοιο έχει πλήρωμα περίπου 20 Ινδούς.

Σημειώνεται ότι το Ισραήλ εκτιμά ότι το drone που επιτέθηκε σε δεξαμενόπλοιο στα ανοιχτά των δυτικών ακτών της Ινδίας το Σάββατο το μεσημέρι, εκτοξεύτηκε απευθείας από το Ιράν, αναφέρει το Channel 12, αν και η εκτίμηση αυτή δεν έχει επιβεβαιωθεί.

