Θεσσαλονίκη: Δύο κατεπείγουσες εισαγγελικές έρευνες για την ποιότητα του πόσιμου νερού σε Σιθωνία και Βόλβη

Παρέμβαση της Δικαιοσύνης για την υπόθεση της ποιότητας του πόσιμου νερού σε περιοχές της Χαλκιδικής και της Θεσσαλονίκης, καθώς ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης, Λεωνίδας Νικολόπουλος, έδωσε εντολή για τη διενέργεια δύο κατεπειγουσών προκαταρκτικών ερευνών, οι οποίες αφορούν τους δήμους Σιθωνίας και Βόλβης.

Η εισαγγελική παρέμβαση προκλήθηκε έπειτα από δημοσιεύματα και στοιχεία που αφορούν τα αποτελέσματα μικροβιολογικών και φυσικοχημικών ελέγχων. Στις περιοχές του Αγίου Νικολάου και της Τρανής Αμμούδας στη Σιθωνία, δείγματα νερού φέρεται να εμφάνισαν εντερόκοκκους και κολοβακτηρίδια πάνω από τα επιτρεπόμενα όρια, ενώ στη Νυμφόπετρα του δήμου Βόλβης εντοπίστηκαν αυξημένες συγκεντρώσεις ουρανίου και φθορίου.

Στο επίκεντρο πιθανές ποινικές ευθύνες

Με τις δύο προκαταρκτικές εξετάσεις, οι εισαγγελικές αρχές καλούνται να διαπιστώσουν εάν προκύπτουν ποινικές ευθύνες και ειδικότερα εάν στοιχειοθετείται το αδίκημα της παράλειψης λήψης μέτρων για την πρόληψη ασθενειών.

Στο πλαίσιο της έρευνας έχει ζητηθεί να καταθέσουν εκπρόσωποι των αρμόδιων δημοτικών αρχών και υπηρεσιών, ενώ θα συγκεντρωθούν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία που αφορούν τους ελέγχους της ποιότητας του νερού και τις ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν μετά τη γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων.

Τι θα εξεταστεί στη Σιθωνία

Για την υπόθεση της Σιθωνίας, η εισαγγελική παραγγελία στηρίζεται στις πρόσφατες δειγματοληπτικές αναλύσεις του αρμόδιου τμήματος της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν ύστερα από αιτήματα κατοίκων.

Παράλληλα, θα ενσωματωθούν στη δικογραφία οι αναλύσεις και τα σχετικά έγγραφα του αρμόδιου Επόπτη Υγείας, καθώς και του Κέντρου Περιβαλλοντικής Αναβάθμισης Μονάδων Αντιρύπανσης Χαλκιδικής (ΚΕΠΑΜΑΧ), προκειμένου να αξιολογηθεί η εξέλιξη της υπόθεσης και η ποιότητα του νερού στην περιοχή.

Έλεγχος και για τα μέτρα στη Νυμφόπετρα

Για τη Νυμφόπετρα, η εισαγγελική έρευνα επεκτείνεται και στη λειτουργία της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Βόλβης (ΔΕΥΑΒ). Ζητήθηκε να ληφθούν καταθέσεις από τους αρμόδιους εκπροσώπους, καθώς και να προσκομιστούν τα έγγραφα που αφορούν τις μετρήσεις στις γεωτρήσεις «Προφήτη» και «Βαγιοχώρι», από τις οποίες υδροδοτείται η περιοχή.

Επιπλέον, θα εξεταστεί η πορεία των διαδικασιών για την εγκατάσταση συστήματος αντίστροφης όσμωσης, το οποίο προορίζεται να αντιμετωπίσει το πρόβλημα και να διασφαλίσει την ποιότητα του νερού που φτάνει στους κατοίκους.

Το ιστορικό της υπόθεσης

Η υπόθεση της Νυμφόπετρας είχε απασχολήσει τις προηγούμενες ημέρες, όταν οι έλεγχοι στις γεωτρήσεις του οικισμού έδειξαν υπερβάσεις στις συγκεντρώσεις ουρανίου και φθοριούχων, με αποτέλεσμα οι αρμόδιες αρχές να καλέσουν τους κατοίκους να μην χρησιμοποιούν το νερό του δικτύου για πόση ή μαγείρεμα μέχρι νεότερης ενημέρωσης.

Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί κάποιο νέο μέτρο πέραν της εισαγγελικής παρέμβασης, ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη και αναμένεται να διαπιστωθεί εάν υπήρξαν παραλείψεις ή καθυστερήσεις στη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας.



Πηγή: skai.gr

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