Μπορεί οι Γερμανοί να μην ξέρουν ακόμη τι τους ξημερώνει τις πρώτες ημέρες τη νέας χρονιάς μετά τα ρεβεγιόν και τα πυροτεχνήματα, αλλά αυτό που γνωρίζουν μετά βεβαιότητας είναι ότι από τις 8 Ιανουαρίου οι Γερμανικοί Σιδηρόδρομοι (Deutsche Bahn) ακινητοποιούνται επειδή κατεβαίνει και πάλι σε απεργιακές κινητοποιήσεις το συνδικάτο των μηχανοδηγών GDL.

Σε μια χώρα όπου τα τρένα αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της εργασιακής καθημερινότητας, αλλά και αγαπημένο μέσο μετακίνησης για τουριστικούς λόγους, αποτελεί άλλο ένα χτύπημα για όσους τα χρησιμοποιούν. Κινητήρια δύναμη των απεργιών είναι ο επικεφαλής του συνδικάτου, Κλάους Βεζέλσκι, σκληρό καρύδι στις διαπραγματεύσεις με την εργοδοσία των Γερμανικών Σιδηροδρόμων για τις νέες συλλογικές συμβάσεις του κλάδου.

«Όχι πάνω από πέντε συνεχόμενες ημέρες»

Βέβαια σε όλα υπάρχει κι ένα όριο. Σε πρόσφατη συνέντευξή του ο Βεζέλσκι εξαγγέλλει ότι αυτήν τη φορά οι απεργιακές κινητοποιήσεις δεν θα διαρκέσουν 24 ώρες, όπως μέχρι τώρα, αλλά όχι πάνω από 5 συνεχόμενες ημέρες - κάτι που θα ήταν πρωτόγνωρο, εάν όντως συνέβαινε - αλλά σε κάθε περίπτωση θα είναι συγκεκριμένης διάρκειας. Θα πρέπει εδώ να αναφερθεί ότι το απόγευμα της περασμένης Τρίτης, το συνδικάτο ανακοίνωσε το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας των μελών του, τα οποία τάχθηκαν με 97% υπέρ των απεργιακών κινητοποιήσεων, εν ανάγκη και μακράς διαρκείας, για την επιβολή των αιτημάτων του κλάδου.

Σε φύλλο της Rheinische Post o Βεζέλσκι διευκρίνισε ότι το συνδικάτο μηχανοδηγών δεν σκοπεύει να απεργήσει πάνω από πέντε ημέρες. «Προκήρυξη απεργίας επ΄αόριστον δεν θα ήταν σωστή απέναντι στους πελάτες (των Σιδηροδρόμων) και των οικονομικών συνεπειών». Επίσης επιβεβαίωσε αυτό που είχε υποσχεθεί παλαιότερα, ότι μέχρι τις 7 Ιανουαρίου δεν θα γίνουν απεργιακές κινητοποιήσεις και απευθυνόμενος στον διαπραγματευτικό του εταίρο, την Deutsche Bahn, ο επικεφαλής του GDL ζήτησε από τον υπουργό Μεταφορών Φόλκερ Βίσινγκ είτε να «διώξει αυτό το διοικητικό συμβούλιο των σιδηροδρόμων» ή τουλάχιστον να «τους θέσει προ των ευθυνών τους».

Σχολιάζοντας την αντίδραση της διοίκησης του κρατικού ομίλου στο αποτέλεσμα της ψηφοφορίας των μελών του συνδικάτου, ο Βεζέλσκι την χαρακτήρισε εξωφρενική. «Ο Βίσινγκ θα πρέπει να ακυρώσει τα μπόνους του ΔΣ του ομίλου και να θέσει επιτέλους μετρήσιμους στόχους, μόνο από τότε θα μπορέσουμε να μιλήσουμε ξανά για μπόνους». Αλλά για πια ακριβώς μπόνους πρόκειται; Σύμφωνα με έρευνες της Βορειοδυτικής Ραδιοφωνίας NDR, της Δυτικογερμανικής Ραδιοφωνίας WDR και της Süddeutsche Zeitung τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Deutsche Bahn πρόκειται να λάβουν μπόνους ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ, παρά την αποτυχία επίτευξης του στόχου ακρίβειας στα δρομολόγια, αλλά για επίτευξη του στόχου «Γυναίκες στη διοίκηση και ικανοποίηση των εργαζομένων».

Μπόνους «αποδοτικότητας» για το ΔΣ;

Η είδηση εξελήφθη ως ύβρις όχι μόνο ευρύτερα από τους εργαζόμενους στους σιδηροδρόμους, που πασχίζουν εδώ και μήνες για καλύτερες αποδοχές και εργασιακές συνθήκες, αλλά και για τους ίδιους τους επιβάτες. «Αποτελεί ράπισμα», όπως αναφέρθηκε από το Κέντρο Συμβουλών Καταναλωτών.

Η μεταφορά με τους Γερμανικούς Σιδηρόδρομους τα τελευταία χρόνια έχει γίνει μια υπόθεση για γερά νεύρα λόγω των μεγάλων καθυστερήσεων, των αιφνιδιαστικών ακυρώσεων δρομολογίων και των συνθηκών μεταφοράς πολλές φορές σαν «σαρδέλες». Δεν είναι λοιπόν απορίας άξιο το γεγονός ότι η ικανοποίηση των επιβατών των σιδηροδρόμων είναι και φέτος κάτω του μετρίου.Απέτυχε στον στόχο που είχαν οι ίδιοι βάλει, δηλαδή να είναι τα δρομολόγια στην ώρα τους στο 77% των περιπτώσεων. «Και όμως, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μπορούν ακόμα να προσβλέπουν σε πλούσια μπόνους», όπως ανέφεραν το NDR, το WDR και η SZ στις 11 Δεκεμβρίου. Ο λόγος που επικαλέστηκαν για τα μπόνους; Η εταιρεία είχε υπερβεί τους στόχους της σε άλλους τομείς. Σε ποιους; Στον στόχο «Γυναίκες στη διοίκηση και ικανοποίηση των εργαζομένων».

Τι ζητά από την πλευρά του το συνδικάτο των μηχανοδηγών GDL; Εκτός από τη μείωση των εβδομαδιαίων ωρών εργασίας, το GDL απαιτεί αύξηση των αποδοχών τουλάχιστον κατά 555 ευρώ και επίδομα πληθωρισμού 3.000 ευρώ για περίοδο ενός έτους. Βασικό αίτημα είναι επίσης η μείωση των εβδομαδιαίων ωρών εργασίας για τους εργαζόμενους σε βάρδιες, από 38 σε 35 ώρες με πλήρη μισθολογική αντιστάθμιση.Η προσφορά της Deutsche Bahn είναι αυξήσεις αποδοχών κατά 11% και ένα επίδομα πληθωρισμού έως 2.850 ευρώ σε μια περίοδο 32 μηνών. Η εταιρεία υποστήριξε ότι το αίτημα για μείωση των ωρών εργασίας είναι ανέφικτο λόγω έλλειψης προσωπικού. Το επόμενο δράμα θα παιχτεί από του χρόνου στις αποβάθρες των τραίνων, με τους επιβάτες να περιμένουν μήπως δουν κάποιο τραίνο να σταματά...

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.