Στο ΠΑΣΟΚ και επίσημα ο Χουρδάκης - Ανδρουλάκης: «Ενώνουμε τις δυνάμεις μας για την πολιτική αλλαγή»

Στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ εντάσσεται και επίσημα ο Μιχάλης Χουρδάκης, ο οποίος συναντήθηκε το μεσημέρι της Τρίτης με τον Νίκο Ανδρουλάκη.

Σε δήλωσή του ο κ. Ανδρουλάκης ανέφερε: «Καλωσορίζω στο ΠΑΣΟΚ, τον ανεξάρτητο Βουλευτή και καθηγητή της Ιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Μιχάλη Χουρδάκη. Χαίρομαι πολύ γιατί ενώνουμε τις δυνάμεις μας για την πολιτική αλλαγή, που έχει ανάγκη ο τόπος απέναντι στη διαφθορά, την αναξιοκρατία και τις χαμένες ευκαιρίες της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Ο τόπος χρειάζεται πολιτική αλλαγή, διότι δεν μπορεί να συνεχίζουμε στην ίδια πορεία της φθοράς, που θα οδηγήσει τη χώρα σε νέες περιπέτειες. Ο Μιχάλης έχει δείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα ζητήματα του δημογραφικού, γι’ αυτό και θα αναλάβει να βοηθήσει να κάνουμε ακόμη καλύτερο τον προγραμματικό μας λόγο και το σχέδιό μας σε αυτό το κορυφαίο για την πατρίδα μας ζήτημα. Και είναι πολύ κρίσιμο αυτή την περίοδο, τα κόμματα, λίγο πριν τις εθνικές εκλογές, να παρουσιάσουν ολοκληρωμένα προγράμματα σε όλους τους τομείς. Το ΠΑΣΟΚ από πέρυσι στις 3 του Σεπτέμβρη, παρουσίασε το πρόγραμμα του για το δημογραφικό και εύχομαι, Μιχάλη, να το εμπλουτίσετε με νέες προτάσεις ενόψει της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Και πάλι σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την απόφασή σου να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για την πολιτική αλλαγή».

Από την πλευρά του ο κ. Χουρδάκη τόνισε ότι «είναι σαφές ότι η χώρα χρειάζεται μια σοβαρή, αξιόπιστη και προοδευτική εναλλακτική διακυβέρνησης. Ελπίζω κι εγώ με την όποια πολιτική και ακαδημαϊκή μου εμπειρία να συμβάλλω στις δυνάμεις του ΠΑΣΟΚ και στο ήδη ολοκληρωμένο πρόγραμμα που υπάρχει. Ήρθα εδώ για να εργαστώ, να συνεργαστούμε, να βοηθήσω στην τεκμηρίωση σε ό,τι χρειάζεται».

Ποιος είναι ο Μιχάλης Χουρδάκης

Ο καθηγητής Μιχάλης Χουρδάκης γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη. Είναι Τακτικός Καθηγητής Ιατρικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, με γνωστικό αντικείμενο την Υγιεινή και την Ιατρική Διατροφολογία. Είναι απόφοιτος του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και της Ιατρικής Σχολής του ΑΠΘ, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στη Δημόσια Υγεία και ειδικός Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής, με σημαντική ακαδημαϊκή και κλινική εμπειρία στην Ελλάδα και τη Γερμανία, έχοντας υπηρετήσει στο Πανεπιστήμιο Ludwig Maximilian του Μονάχου.

Έχει ιδρύσει το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Εφαρμοσμένη Διατροφή και Προαγωγή Υγείας», είναι Διευθυντής του WHO Collaborating Center for Quality of Life and Wellbeing, έχει διατελέσει επιστημονικός υπεύθυνος πλήθους εθνικών και διεθνών ερευνητικών προγραμμάτων, είναι ιδρυτής της ερευνητικής ομάδας Nutriclab και συνιδρυτής της διεθνώς βραβευμένης Ελληνικής Εταιρείας Ιατρικής/Κλινικής Διατροφής & Μεταβολισμού (GrESPEN). Για το επιστημονικό, ερευνητικό και ακαδημαϊκό του έργο έχει τιμηθεί με περισσότερα από 30 βραβεία αριστείας.

Εξελέγη βουλευτής Α΄ Θεσσαλονίκης στις εθνικές εκλογές του Ιουνίου 2023. Κατά την κοινοβουλευτική του θητεία ανέπτυξε έντονη νομοθετική και κοινοβουλευτική δραστηριότητα, με παρεμβάσεις και πρωτοβουλίες σε ζητήματα δημόσιας υγείας, παιδείας, κοινωνικής πολιτικής, οικονομίας, εξωτερικής πολιτικής, εθνικής άμυνας και θεσμικής λειτουργίας. Συμμετείχε στις Διαρκείς Επιτροπές Οικονομικών Υποθέσεων, Κοινωνικών Υποθέσεων και Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, καθώς και σε ειδικές μόνιμες επιτροπές της Βουλής, ενώ από τον Οκτώβριο του 2024 εκπροσωπεί τους ανεξάρτητους βουλευτές ως τακτικό μέλος στη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής.

Πηγή: skai.gr

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