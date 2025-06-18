Από τον περασμένο Δεκέμβριο, άρχισε να σχεδιάζει το Ισραήλ τις επιθέσεις του κατά του Ιράν όπως αποκαλύπτουν οι New York Times, μετά την εξόντωση της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ και την πτώση του καθεστώτος Άσαντ στη Συρία.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, όταν ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου επισκέφθηκε τον Λευκό Οίκο τον περασμένο Φεβρουάριο, έκανε μια παρουσίαση στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Η έκθεση αναφέρει ότι αντί να επιλέξει να συμμετάσχει στην επίθεση ή να μην κάνει τίποτα, ο Τραμπ αρχικά ακολούθησε μια μέση οδό και αποφάσισε να δώσει στο Ισραήλ «μια ακόμη άγνωστη υποστήριξη με τη βοήθεια των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών για να πραγματοποιήσει την επίθεσή του».

Η εκτενής έκθεση περιγράφει λεπτομερώς την εμφανή αλλαγή στον τρόπο σκέψης του Τραμπ για το Ιράν τους τελευταίους μήνες και ημέρες.

«Όταν [ο Τραμπ] ξύπνησε την Παρασκευή το πρωί, το αγαπημένο του τηλεοπτικό κανάλι, το Fox News, μετέδιδε εικόνες από αυτό που παρουσιάστηκε ως στρατιωτική ιδιοφυΐα του Ισραήλ.Ο Τραμπ δεν μπόρεσε να αντισταθεί στο να διεκδικήσει κάποια εύσημα για τον εαυτό του», σχολιάζει η εφημερίδα.

Οι Times καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι, με τον Τραμπ να υπονοεί ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να εμπλακούν άμεσα, υπάρχουν πλέον «ελάχιστες ενδείξεις ότι η σύγκρουση θα τερματιστεί γρήγορα μέσω της διπλωματίας».

Υπενθυμίζεται ότι προ ημερών ένα δημοσίευμα της Wall Street Journal σχολίαζε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ και η ομάδα του είχαν ενημερωθεί για τα σχέδια του Ισραήλ να επιτεθεί στο Ιράν. Μάλιστα ο Τραμπ τόνισε το γεγονός πως έδωσε περιθώριο 60 ημέρες στο Ιράν για να κλειστεί η συμφωνία για τα πυρηνικά, κάτι που δεν έγινε.

