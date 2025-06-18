Η ηρεμία επέστρεψε χθες, Τρίτη, στο Λος Άντζελες, όπου η δήμαρχος Κάρεν Μπας αποφάσισε να άρει τη νυχτερινή απαγόρευση κυκλοφορίας που είχε επιβληθεί πριν από μία εβδομάδα, ενώ ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας Γκάβιν Νιούσομ προσπαθεί να ανακτήσει τον έλεγχο της Εθνοφρουράς, την οποία έστειλε στην πόλη ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ για να αντιμετωπίσει τους διαδηλωτές που διαμαρτύρονταν για τη μεταναστευτική του πολιτική.

Ένα κύμα συλλήψεων παράτυπων μεταναστών από την υπηρεσία μετανάστευσης (ICE) προκάλεσε την αγανάκτηση μερίδας των κατοίκων του Λος Άντζελες. Οι διαδηλώσεις κατά αυτών των επιχειρήσεων οδήγησαν στο ξέσπασμα σποραδικών ταραχών και επεισοδίων.

Ο Τραμπ έσπευσε να κατηγορήσει τις τοπικές αρχές, που ανήκουν στο Δημοκρατικό κόμμα, ότι έχασαν τον έλεγχο της πόλης και έστειλε 4.000 μέλη της Εθνοφρουράς όπως και 700 πεζοναύτες στο Λος Άντζελες.

Την απόφαση αυτή του Αμερικανού προέδρου επέκριναν έντονα τόσο ο Νιούσομ όσο και η Μπας, οι οποίοι τον κατηγόρησαν ότι εργαλειοποιεί την κατάσταση.

Παρά τις εντυπωσιακές εικόνες των ταξί- ρομπότ να καίγονται, παρά τις λεηλασίες και τις συγκρούσεις με την αστυνομία, τα επεισόδια περιορίστηκαν σε κάποιες περιοχές του κέντρου του Λος Άντζελες.

Η Κάρεν Μπας επέβαλε στις 10 Ιουνίου νυχτερινή απαγόρευση κυκλοφορίας στην περιοχή αυτή, έκτασης περίπου 13 τετραγωνικών χιλιομέτρων.

Το μέτρο αυτό «συνέβαλε πολύ στην προστασία των καταστημάτων, των εστιατορίων, των επιχειρήσεων και των κατοικιών από κακοποιά στοιχεία», εκτίμησε η Δημοκρατική δήμαρχος χθες ανακοινώνοντας την άρση του.

Από το Σαββατοκύριακο, όταν πραγματοποιήθηκε και η πορεία “No Kings” (Όχι βασιλιάδες) με τη συμμετοχή χιλιάδων ανθρώπων, η ένταση έχει πέσει στο Λος Άντζελες.

Όμως η Μπας δήλωσε έτοιμη «να επαναφέρει» την απαγόρευση κυκλοφορίας, αν χρειαστεί.

Εντείνοντας τις επιχειρήσεις των ομοσπονδιακών αρχών κατά των παράτυπων μεταναστών στο Λος Άντζελες ο Τραμπ επιτέθηκε στην Καλιφόρνια, πολιτεία καταφύγιο για όσους δεν διαθέτουν νόμιμα έγγραφα και στην οποία ζει μεγάλος αριθμός μεταναστών.

Η απόφασή του να αναπτύξει την Εθνοφρουρά χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του κυβερνήτη της πολιτείας είναι κάτι που δεν έχει συμβεί ποτέ από το 1965.

Ο Γκάβιν Νιούσομ επέκρινε τις αυταρχικές τάσεις του Αμερικανού προέδρου και απευθύνθηκε στη δικαιοσύνη για να ανακτήσει τον έλεγχο της κατάστασης.

Την προηγούμενη εβδομάδα ομοσπονδιακός δικαστής τον δικαίωσε, εκτιμώντας ότι η ανάπτυξη της Εθνοφρουράς στο Λος Άντζελες ήταν παράνομη και ότι τα βίαια επεισόδια, που περιορίζονταν σε μερικά οικοδομικά τετράγωνα, δεν είχαν καμία σχέση με την «εξέγερση» την οποία επικαλέστηκε η ομοσπονδιακή κυβέρνηση.

Όμως η εφαρμογή της απόφασης αυτής έχει παγώσει, καθώς το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ άσκησε έφεση, η οποία άρχισε να εκδικάζεται χθες, Τρίτη, σε εφετείο του Σαν Φρανσίσκο.

Στη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας ο εκπρόσωπος του υπουργείου Δικαιοσύνης Μπρετ Σούμεϊτ εκτίμησε ότι «τα μέλη της Εθνοφρουράς είναι απαραίτητα» στο Λος Άντζελες.

Η αποστολή τους είναι «να προστατεύουν τα ομοσπονδιακά κτίρια από νέες παραβιάσεις και από τις βίαιες ταραχές με τη χρήση πυροτεχνημάτων, βομβών μολότοφ και τη ρήψη κομματιών τσιμέντου εναντίον μελών» της ICE, επέμεινε.

Από την πλευρά του ο Σάμουελ Χάρμπουρτ που εκπροσωπούσε την πολιτεία της Καλιφόρνιας εκτίμησε ότι οι τοπικές δυνάμεις επιβολής της τάξης «κάνουν τη δουλειά τους» και διαχειρίζονται την κατάσταση.

Η αστυνομία του Λος Άντζελες έχει πραγματοποιήσει σχεδόν 600 συλλήψεις από την αρχή των διαδηλώσεων και χθες ο τοπικός εισαγγελέας ανακοίνωσε την άσκηση διώξεων εις βάρος περίπου 30 ανθρώπων.

Σε αυτές τις συνθήκες η ανάπτυξη της Εθνοφρουράς είναι «ένα ακραίο μέτρο» και αδικαιολόγητο, τόνισε ο Χάρμπουρτ. Απειλεί «να επιδεινώσει ακόμη περισσότερο την ένταση και να αυξήσει τον κίνδυνο βίας στην πόλη του Λος Άντζελες».

Η απόφαση του εφετείου αναμένεται τις επόμενες ημέρες και εκτιμάται ότι θα έχει σημαντικές επιπτώσεις στην εξουσία ενός προέδρου των ΗΠΑ να αναπτύσσει τον στρατό στο αμερικανικό έδαφος, με την υπόθεση να είναι πιθανό να φτάσει ως το Ανώτατο Δικαστήριο.

«Είμαι πεπεισμένος ότι θα επικρατήσει η λογική», εκτίμησε ο Νιούσομ σε ανακοίνωσή του. «Η θέση του αμερικανικού στρατού είναι στο πεδίο της μάχης, όχι στους αμερικανικούς δρόμους».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

