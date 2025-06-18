Από την Παρασκευή, η ίδια δραματική ανταλλαγή πυρών έχει πραγματοποιηθεί πάνω από μισή ντουζίνα φορές πάνω από τον ουρανό του Ισραήλ: Ένας καταιγισμός ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων πλησιάζει. Ένας καταιγισμός ισραηλινών αμυντικών αναχαιτιστικών πυραύλων σηκώνεται για να εξουδετερώσει τους περισσότερους, αλλά όχι όλους, από την εισερχόμενη ομοβροντία.

Ένα βασικό ερώτημα είναι για πόσο καιρό μπορεί να συνεχίσει η κάθε πλευρά. Η απάντηση μπορεί να επηρεάσει το πόσο καιρό μπορεί να διαρκέσει η σύγκρουση.

Αξιωματούχοι των ισραηλινών μυστικών υπηρεσιών εκτιμούσαν ότι το Ιράν διέθετε περίπου 2.000 πυραύλους ικανούς να διανύσουν 1.200 μίλια για να πλήξουν το Ισραήλ, αλλά ένα σημαντικό μέρος τους καταστράφηκε τη στιγμή που οι μυστικοί πράκτορες του Ισραήλ στο Ιράν και τα μαχητικά του αεροσκάφη εξαπέλυσαν αιφνιδιαστική επίθεση νωρίς την Παρασκευή, ξεκινώντας τη σύγκρουση.

Από τότε, Ισραηλινοί στρατιωτικοί αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι το Ιράν έχει εκτοξεύσει περίπου 400 πυραύλους από το εναπομείναν απόθεμα και τα ισραηλινά πλήγματα έχουν εξουδετερώσει 120, ή το ένα τρίτο, των εκτοξευτών πυραύλων του Ιράν. Επιπλέον, ισραηλινοί αξιωματούχοι ανακοίνωσαν τη Δευτέρα ότι έχουν αποκτήσει αεροπορική υπεροχή πάνω από την Τεχεράνη νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα, πράγμα που σημαίνει ότι μπορούν να περιορίσουν περαιτέρω την ικανότητα των ιρανικών δυνάμεων να πραγματοποιούν εκτοξεύσεις.

Ήδη, η ένταση των πυραυλικών πυρών του Ιράν φαίνεται να μειώνεται απότομα. Αφού εκτόξευσε περισσότερους από 150 πυραύλους την πρώτη νύχτα της σύγκρουσης, την Παρασκευή, το Ιράν εκτόξευσε ένα μπαράζ μόλις 10 πυραύλων το απόγευμα της Τρίτης.

«Το Ιράν πρέπει να κάνει έναν πολύ, πολύ δύσκολο υπολογισμό, επειδή έχει περιορισμένο αριθμό πυραύλων και, λαμβάνοντας υπόψη τον ρυθμό πυρός, δεν μπορεί να τον αναπληρώσει σε πραγματικό χρόνο», δήλωσε ο Fabian Hinz, στρατιωτικός αναλυτής του Διεθνούς Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών. Ο Hinz σημείωσε ότι ακόμη και οι 150 πύραυλοι που εκτοξεύτηκαν το βράδυ της Παρασκευής ήταν λιγότεροι από τους 200 που εκτόξευσε το Ιράν στο Ισραήλ τον Οκτώβριο σε αντίποινα για τη δολοφονία από το Ισραήλ ηγετών της Χαμάς και της Χεζμπολάχ.

Ακόμα κι έτσι, ισραηλινοί αναλυτές προειδοποιούν ότι περισσότερο από το μισό οπλοστάσιο του Ιράν παραμένει άθικτο και μια άγνωστη ποσότητα πυραύλων μπορεί να είναι κρυμμένη σε υπόγειες αποθήκες.

Και ενώ το Ισραήλ έχει υποβαθμίσει σημαντικά τις δυνατότητες επίθεσης του Ιράν, η εγκαθίδρυση άμυνας έχει κοστίσει ακριβά στο Ισραήλ. Η Marker, μια κορυφαία ισραηλινή οικονομική εφημερίδα, ανέφερε ότι η αντιπυραυλική άμυνα κοστίζει στο Ισραήλ έως και 1 δισεκατομμύριο σέκελ, ή περίπου 285 εκατομμύρια δολάρια, τη νύχτα.

Πόσο εφικτός είναι ένας μακροχρόνιος πόλεμος

Ως αποτέλεσμα, λένε οι παρατηρητές, ένας μακροχρόνιος πόλεμος φθοράς μεταξύ του Ισραήλ και του Ιράν μπορεί να μην είναι εφικτός - τουλάχιστον με την τρέχουσα ένταση.

Χωρίς ανεφοδιασμό από τις Ηνωμένες Πολιτείες ή μεγαλύτερη εμπλοκή των αμερικανικών δυνάμεων, ορισμένες εκτιμήσεις προβλέπουν ότι το Ισραήλ μπορεί να διατηρήσει την αντιπυραυλική του άμυνα για 10 ή 12 ημέρες ακόμη, αν το Ιράν διατηρήσει σταθερό ρυθμό επιθέσεων, δήλωσε άτομο που έχει ενημερωθεί για τις εκτιμήσεις των αμερικανικών και ισραηλινών μυστικών υπηρεσιών, προσθέτοντας ότι ήδη από το τέλος αυτής της εβδομάδας, τα συστήματα του Ισραήλ μπορεί να είναι σε θέση να αναχαιτίσουν μόνο ένα μικρότερο ποσοστό πυραύλων, λόγω της ανάγκης να μοιραστούν τα αμυντικά πυρομαχικά. «Θα πρέπει να επιλέξουν τι θέλουν να αναχαιτίσουν», δήλωσε το άτομο, το οποίο μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας για να συζητήσει ένα ευαίσθητο θέμα. «Το σύστημα είναι ήδη υπερφορτωμένο», σημείωσε.

Ο Tal Inbar, ένας Ισραηλινός ειδικός σε θέματα πυραύλων που συνδέεται με την Missile Defense Advocacy Alliance στη Βιρτζίνια, σημείωσε ότι το 2014, το Ισραήλ επεδίωξε κατάπαυση του πυρός με τη Χαμάς λίγες ημέρες πριν εξαντλήσει τα αναχαιτιστικά της αεράμυνας. Το επίπεδο των αποθεμάτων αναχαιτιστών είναι ένα εξαιρετικά ευαίσθητο θέμα στο Ισραήλ, αλλά «θα μπορούσε να αποτελέσει παράγοντα για την κατάπαυση του πυρός» και αυτή τη φορά, δήλωσε ο Inbar.

Το ισραηλινό σύστημα αεράμυνας

Το Ισραήλ χρησιμοποιεί ένα πολυεπίπεδο σύστημα αεράμυνας, το οποίο αποτελείται από το περίφημο Iron Dome, το οποίο αναχαιτίζει ρουκέτες χαμηλότερου υψομέτρου, τα συστήματα David's Sling και Arrow και τα ακριβά συστήματα αντιπυραυλικής άμυνας Patriot και THAAD που παραδίδονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Inbar τόνισε ότι ένα πρόβλημα για το Ισραήλ είναι ότι βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στο σχετικά ακριβό σύστημα Arrow, το οποίο εκτοξεύει πυραύλους που κοστίζουν 3 εκατομμύρια δολάρια ο καθένας, για την αντιμετώπιση επιθέσεων από το Ιράν. Ενώ οι φθηνοί και μαζικά παραγόμενοι αναχαιτιστές Iron Dome είναι χρήσιμοι εναντίον υποτυπωδών πυραύλων που εκτοξεύονται από τη Χαμάς, το Iron Dome είναι τόσο αναποτελεσματικό όσο το να «πυροβολείς με πιστόλι των 9 χιλιοστών» σε βαριούς ιρανικούς πυραύλους που διαπερνούν την εξωτερική ατμόσφαιρα με ταχύτητα πολλαπλάσια της ταχύτητας του ήχου, πρόσθεσε.

Το βράδυ της Παρασκευής, η ισραηλινή αεράμυνα απέτυχε να σταματήσει τους ιρανικούς πυραύλους που πέρασαν οριακά δίπλα από το αρχηγείο των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, αλλά έπεσαν στο κέντρο του Τελ Αβίβ. Την Κυριακή το βράδυ, ένας ιρανικός πύραυλος έθεσε εκτός λειτουργίας ένα μεγάλο διυλιστήριο πετρελαίου κοντά στη Χάιφα. Και την Τρίτη το πρωί, το Ιράν χτύπησε κοντά στην έδρα της Μοσάντ, της εξωτερικής υπηρεσίας πληροφοριών του Ισραήλ, και της διεύθυνσης πληροφοριών του ισραηλινού στρατού, σύμφωνα με μάρτυρες, αλλά δεν φαίνεται να έπληξε στόχους. Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν μετέδωσαν ισχυρισμούς του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν ότι σκότωσε επιτυχώς ισραηλινούς αξιωματούχους των υπηρεσιών πληροφοριών και του στρατού, αλλά οι ισχυρισμοί αυτοί δεν μπόρεσαν να επιβεβαιωθούν άμεσα.

Από την Τρίτη, η ισραηλινή κυβέρνηση δήλωσε ότι μόνο 35 από τους 400 πυραύλους που εκτόξευσε το Ιράν κατάφεραν πλήγματα - ποσοστό επιτυχίας αναχαίτισης άνω του 90%. Είκοσι τέσσερις άμαχοι έχουν σκοτωθεί, ενώ περισσότεροι από 600 έχουν τραυματιστεί, ανέφερε η κυβέρνηση.

Οι ιρανικές αρχές δήλωσαν ότι 224 άνθρωποι είχαν σκοτωθεί από ισραηλινά πλήγματα μέχρι την Κυριακή, τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία. Δεν έκαναν διάκριση μεταξύ στρατιωτικών και πολιτικών θυμάτων. Σε αρκετές περιπτώσεις, ισραηλινοί πύραυλοι και μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν δομές με διαμερίσματα για να σκοτώσουν Ιρανούς στρατιωτικούς αξιωματούχους και πυρηνικούς επιστήμονες στα σπίτια τους. Τη Δευτέρα, το Ισραήλ έπληξε επίσης την έδρα του κρατικού ραδιοτηλεοπτικού φορέα του Ιράν, αφού ο υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατζ δεσμεύτηκε ότι «το φερέφωνο της ιρανικής προπαγάνδας» θα «εξαφανιστεί». Μετά το χτύπημα, οι Ισραηλινές Δυνάμεις Άμυνας δήλωσαν ότι στοχοθέτησαν ένα ιρανικό στρατιωτικό «κέντρο επικοινωνίας», αλλά δεν προσέφεραν στοιχεία για στρατιωτική παρουσία στην τοποθεσία.

Ο Jim Lamson, πρώην αναλυτής των μυστικών υπηρεσιών που επικεντρώθηκε στα ιρανικά πυρομαχικά και τώρα ανώτερος ερευνητικός συνεργάτης στο James Martin Center for Nonproliferation Studies του Middlebury Institute, δήλωσε ότι οι πυραυλικές ικανότητες του Ιράν θα συνεχίσουν να μειώνονται επειδή το Ισραήλ στοχεύει τώρα τις εγκαταστάσεις παραγωγής του.

«Υποθέτοντας ότι το καθεστώς τους δεν αλλάζει, ή υποθέτοντας ότι δεν συμφωνούν να παραδώσουν τους πυραύλους τους στο πλαίσιο μιας κατάπαυσης του πυρός, θα έχουν τεράστιο πρόβλημα με την ανασύσταση των δυνάμεων βαλλιστικών πυραύλων τους», δήλωσε ο Lamson. «Αυτό θα εξαρτηθεί από κατά πόσο το Ισραήλ είναι σε θέση να βλάψει και να καταστρέψει τις εγκαταστάσεις παραγωγής των πυραύλων τους», κατέληξε.

