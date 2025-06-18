G7: Συμφώνησε στο ελάχιστο για την Ουκρανία μετά την εσπευσμένη αναχώρηση του Τραμπ

Η Ομάδα των Επτά (G7) επανέλαβε τη στήριξή της στην Ουκρανία κατά τη σύνοδό της στον Καναδά, χωρίς ωστόσο να σκληρύνει τους τόνους έναντι της Ρωσίας, με τον Ουκρανό πρόεδρο Ζελένσκι να χάνει την ευκαιρία να συναντηθεί με τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ και να αποσπάσει νέα στρατιωτική βοήθεια από τις ΗΠΑ.

Η σύγκρουση στην Ουκρανία ήταν ένα από τα βασικά ζητήματα που απασχόλησε τους ηγέτες των επτά πιο αναπτυγμένων βιομηχανικά χωρών στη σύνοδό τους που πραγματοποιήθηκε στα Βραχώδη Όρη του Καναδά, με προσκεκλημένο τον Ζελένσκι.

«Κάποιοι από εμάς, περιλαμβανομένου του Καναδά, θα μπορούσαν να έχουν κάνει περισσότερα», παραδέχθηκε ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ στην τελική συνέντευξη Τύπου της συνόδου.

Ωστόσο, υπογράμμισε ότι όλοι οι ηγέτες συμφώνησαν να συνεχίσουν να πιέζουν τη Ρωσία, παρά το γεγονός ότι μετά το πέρας της συνόδου η G7 δεν εξέδωσε κοινό ανακοινωθέν με το οποίο να καταγγέλλει «τη ρωσική επίθεση», όπως είχε γίνει τα προηγούμενα χρόνια όταν ο Τζο Μπάιντεν ήταν πρόεδρος των ΗΠΑ.

Και την ώρα που οι συνομιλίες μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας, υπό την πίεση του Τραμπ, βρίσκονται σε αδιέξοδο, η σύνοδος της G7 αποτέλεσε μια χαμένη ευκαιρία για τον Ζελένσκι. Δεν είχε καν την ευκαιρία να συνομιλήσει με τον Αμερικανό ομόλογό του, λόγω της εσπευσμένης αναχώρησης του Ρεπουμπλικάνου, και δεν κατάφερε να αποσπάσει δεσμεύσεις από τις ΗΠΑ για την παροχή επιπλέον βοήθειας προς το Κίεβο.

Ο Ζελένσκι συναντήθηκε με τους άλλους ηγέτες της G7 με τους οποίους συζήτησε για τη φονική επίθεση που εξαπέλυσε τη νύκτα της Δευτέρας προς Τρίτη η Ρωσία εναντίον του Κιέβου, η οποία κόστισε τη ζωή σε 21 ανθρώπους.

«Είμαστε έτοιμοι για ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, για μια άνευ όρων εκεχειρία. Για αυτό έχουμε ανάγκη να ασκηθεί πίεση» στη Ρωσία, τόνισε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Σε ανάρτησή του στο Telegram ο Ζελένσκι δήλωσε πως είπε στους ηγέτες της G7 ότι «η διπλωματία βρίσκεται τώρα σε κατάσταση κρίσης» και τους προέτρεψε να συνεχίσουν να ζητούν από τον Τραμπ «να ασκήσει την πραγματική του επιρροή» ώστε να τερματιστεί ο πόλεμος.

Ο Ζελένσκι έλαβε δεσμεύσεις για νέα στρατιωτική βοήθεια ύψους 1,27 δισεκ. ευρώ από τον Καναδά, κυρίως για drones και τεθωρακισμένα.

Παράλληλα η Οτάβα ακολούθησε το παράδειγμα της Βρετανίας και ενίσχυσε τις κυρώσεις της εναντίον του «σκιώδους στόλου» της Ρωσίας, των πλοίων που χρησιμοποιούνται για να παρακάμψουν τις κυρώσεις στην πώληση ρωσικού πετρελαίου.

«Οι κυρώσεις αυτές χτυπούν άμεσα την καρδιά της πολεμικής μηχανής του Πούτιν, για να περιορίσουν την ικανότητά του να συνεχίσει τον βάρβαρο πόλεμό του στην Ουκρανία», δήλωσε ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ.

Όμως ο Τραμπ, που δεν χάνει ευκαιρία να αναφερθεί στις καλές του σχέσεις με τον Ρώσο ομόλογό του, δεν έκρυψε τη Δευτέρα τις επιφυλάξεις του αναφορικά με την επιβολή από τις ΗΠΑ νέων κυρώσεων εις βάρος της Μόσχας.

«Οι κυρώσεις, δεν είναι τόσο απλό», είπε, υπογραμμίζοντας ότι οποιοδήποτε νέο μέτρο θα έχει «κολοσσιαίο» κόστος και για τις ΗΠΑ.

«Προφανώς, με τον Τραμπ απόντα, οι συζητήσεις είναι λίγο πιο άνετες, αλλά επίσης έχουν και μικρότερο αποτέλεσμα καθώς απέχει το ισχυρότερο κράτος του κόσμου», παραδέχθηκε διπλωμάτης που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του.

Στην τελική του ανακοίνωση, με την οποία παρουσίασε συνοπτικά τις διαβουλεύσεις που διεξήχθησαν, ο Κάρνεϊ ανέφερε: «Οι ηγέτες της G7 εξέφρασαν τη στήριξή τους στις προσπάθειες του προέδρου Τραμπ να πετύχει μια δίκαιη και με διάρκεια ειρήνη στην Ουκρανία».

«Αναγνώρισαν ότι η Ουκρανία έχει δεσμευθεί σε άνευ όρων εκεχειρία και συμφώνησαν ότι η Ρωσία πρέπει να κάνει το ίδιο. Οι ηγέτες της G7 είναι αποφασισμένοι να εξετάσουν όλες τις επιλογές προκειμένου να μεγιστοποιήσουν την πίεση στη Ρωσία, περιλαμβανομένων των οικονομικών κυρώσεων».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.