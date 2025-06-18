Αμερικανικά βομβαρδιστικά αποχωρούν από βρετανική βάση

Αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη αποχώρησαν από βάση στην ανατολική Αγγλία, καθώς πληθαίνουν οι αναφορές για σχέδια στρατιωτικής εμπλοκής των Ηνωμένων Πολιτειών στη σύγκρουση μεταξύ Ιράν και Ισραήλ.

Φωτογραφίες που τραβήχτηκαν από έναν ερασιτέχνη φωτογράφο δείχνουν μαχητικά αεροσκάφη F-35 να αναχωρούν από το Βασιλικό Αεροδρόμιο Λέικενχιθ. Συνοδεύονταν από ένα αεροσκάφος ανεφοδιασμού καυσίμων.

