Αμερικανικά βομβαρδιστικά αποχωρούν από βρετανική βάση

Μαχητικά αεροσκάφη F-35 αναχωρούν από το Βασιλικό Αεροδρόμιο Λέικενχιθ, συνοδευόμενα από ένα αεροσκάφος ανεφοδιασμού καυσίμων

Μαχητικά αεροσκάφη

Αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη αποχώρησαν από βάση στην ανατολική Αγγλία, καθώς πληθαίνουν οι αναφορές για σχέδια στρατιωτικής εμπλοκής των Ηνωμένων Πολιτειών στη σύγκρουση μεταξύ Ιράν και Ισραήλ.

Φωτογραφίες που τραβήχτηκαν από έναν ερασιτέχνη φωτογράφο δείχνουν μαχητικά αεροσκάφη F-35 να αναχωρούν από το Βασιλικό Αεροδρόμιο Λέικενχιθ. Συνοδεύονταν από ένα αεροσκάφος ανεφοδιασμού καυσίμων.

μαχητικά αεροσκάφη

Πηγή: skai.gr

TAGS: μαχητικά αεροσκάφη ΗΠΑ Αγγλία
