Τραμπ: Οι ΗΠΑ ήξεραν τα σχέδια του Ισραήλ για επίθεση στο Ιράν

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε στη Wall Street Journal ότι ο ίδιος και η ομάδα του είχαν ενημερωθεί για τα σχέδια του Ισραήλ να επιτεθεί στο Ιράν.

Όταν ρωτήθηκε τι είδους προειδοποίηση είχε λάβει η Ουάσινγκτον πριν από την επίθεση, ο Τραμπ απάντησε σε σύντομη τηλεφωνική συνέντευξη το πρωί της Παρασκευής: «Προειδοποίηση; Δεν ήταν προειδοποίηση. Ξέραμε τι συμβαίνει».

Δείτε εδώ όλες τις εξελίξεις από την ισραηλινή επίθεση στο Ιράν

Ο Τραμπ ανέφερε ότι μίλησε με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου την Πέμπτη και σχεδιάζει να συνομιλήσει ξανά μαζί του την Παρασκευή. Χαρακτήρισε την επιχείρηση «πολύ επιτυχημένη επίθεση, για να το θέσω ήπια».

«Είπα στην άλλη πλευρά: έχετε 60 ημέρες να κλείσετε συμφωνία. Την 61η ημέρα επιτέθηκαν. Σήμερα είναι όντως η 61η ημέρα και ήταν μια πολύ επιτυχημένη επίθεση», δήλωσε ο Τραμπ.

«Έπρεπε να είχαν κάνει τη συμφωνία και ακόμη μπορούν να την κάνουν -όσο τους έχει απομείνει κάτι – ακόμη μπορούν», πρόσθεσε.

Σε ερώτηση για το πώς θα μπορούσε να επηρεαστεί η αγορά, απάντησε: «Πιστεύω ότι τελικά θα είναι εξαιρετικό για την αγορά, γιατί το Ιράν δεν θα έχει πυρηνικό όπλο. Θα είναι το καλύτερο πράγμα που θα μπορούσε να συμβεί στην αγορά. Το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο, κάτι που αποτελούσε μεγάλη απειλή για την ανθρωπότητα».

Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει ότι στο Ιράν δόθηκε η μία ευκαιρία μετά την άλλη για να συνάψει συμφωνία. «Το Ιράν πρέπει να κάνει μια συμφωνία, πριν να μην απομείνει τίποτα, και να σώσει αυτό που κάποτε ήταν γνωστό ως ιρανική αυτοκρατορία», ανέφερε ο Τραμπ μέσω ανάρτησης στο Truth Social.

Συγκεκριμένα στην ανάρτησή του έγραψε: «Έδωσα στο Ιράν τη μία ευκαιρία μετά την άλλη για να συνάψει συμφωνία. Τους είπα, με τα πιο έντονα λόγια, να «το κάνουν», αλλά όσο σκληρά κι αν προσπάθησαν, όσο κοντά κι αν έφτασαν, δεν μπόρεσαν να το πετύχουν. Τους είπα ότι θα ήταν πολύ χειρότερο από οτιδήποτε γνωρίζουν, προβλέπουν ή τους είπαν, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες κατασκευάζουν τον καλύτερο και πιο θανατηφόρο στρατιωτικό εξοπλισμό οπουδήποτε στον Κόσμο, ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΑ, και ότι το Ισραήλ έχει μεγάλο μέρος αυτού, με πολύ περισσότερο να είναι καθ' οδόν και ξέρουν πώς να τον χρησιμοποιήσουν. Ορισμένοι Ιρανοί σκληροπυρηνικοί μίλησαν γενναία, αλλά δεν ήξεραν τι επρόκειτο να συμβεί. Είναι όλοι τους ΝΕΚΡΟΙ τώρα, και τα πράγματα θα χειροτερέψουν! Έχει υπάρξει ήδη πολύς θάνατος και καταστροφή, αλλά υπάρχει ακόμα χρόνος για να τελειώσει αυτή η σφαγή, με τις επόμενες ήδη προγραμματισμένες επιθέσεις να είναι ακόμα πιο βίαιες. Το Ιράν πρέπει να κάνει μια συμφωνία, πριν να μην υπάρχει τίποτα, και να σώσει αυτό που κάποτε ήταν γνωστό ως Ιρανική Αυτοκρατορία. Όχι άλλος θάνατος, όχι άλλη καταστροφή, απλά κάντε το, πριν να είναι πολύ αργά. Ο Θεός να σας ευλογεί όλους!».

Πηγή: skai.gr

