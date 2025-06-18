Τι είδους συστήματα αεράμυνας διαθέτει το Ισραήλ και πώς λειτουργούν

Εν μέσω της κλιμακούμενης σύγκρουσης με το Ιράν, το Ισραήλ δέχεται καθημερινά πλέον πυραυλικές επιθέσεις.

Η ισραηλινή αεράμυνα καταφέρνει να αναχαιτίσει τους περισσότερους από τους ιρανικούς πυραύλους που εκτοξεύονται από την Ισλαμική Δημοκρατία αλλά όχι όλους - ορισμένοι έχουν διαπεράσει τα αμυντικά του συστήματα και έχουν προκαλέσει σημαντικές ζημιές και θύματα τις τελευταίες ημέρες.

Η αεράμυνα του Ισραήλ βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στο γνωστό πλέον σύστημα «Σιδηρούν Θόλος» (Iron Dome), το οποίο είναι εξοπλισμένο με ραντάρ που ανιχνεύουν τα εισερχόμενα βλήματα, καθώς και την ταχύτητα και την κατεύθυνσή τους.

Το κέντρο ελέγχου υπολογίζει στη συνέχεια εάν ένα βλήμα αποτελεί απειλή για τις ισραηλινές πόλεις και κωμοπόλεις και, εάν ναι, η μονάδα πυροδότησης πυραύλων εκτοξεύει πυραύλους για να το καταρρίψει. Ο εκτοξευτής περιέχει 20 πυραύλους αναχαίτισης.

Συνολικά υπάρχουν 10 συστοιχίες Iron Dome διάσπαρτες σε όλο το Ισραήλ.

Άλλα συστήματα αναλαμβάνουν την αναχαίτιση πυραύλων μεσαίου και μεγάλου βεληνεκούς. Η «Σφεντόνα του Δαβίδ» (David’s Sling) αναχαιτίζει πυραύλους βεληνεκούς από 40 έως 300 χλμ., ενώ το σύστημα «Βέλος» (Arrow) αναχαιτίζει πυραύλους με βεληνεκές έως 2.400 χλμ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.