Ντούντα: Οι ΗΠΑ δεν θα μειώσουν τον αριθμό των στρατευμάτων στην Ανατολική Ευρώπη

Η Ουάσινγκτον δεν σκοπεύει να μειώσει τον αριθμό των αμερικανικών στρατευμάτων στην Ανατολική Ευρώπη, διαβεβαίωσε ο πρόεδρος της Πολωνίας, Αντρέι Ντούντα.

Οι δηλώσεις του ήρθαν κατόπιν της συνάντησής του με τον ειδικό απεσταλμένο του Ντόναλντ Τραμπ για την Ουκρανία, Κιθ Κέλογκ.

Η δήλωση του Ντούντα έρχεται σε μια περίοδο αβεβαιότητας για τον ρόλο των ΗΠΑ στην ασφάλεια της Ευρώπης, καθώς ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, είχε δηλώσει την περασμένη εβδομάδα ότι οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ δεν θα πρέπει να θεωρούν δεδομένη την αμερικανική στρατιωτική παρουσία στην περιοχή.

«Μας διαβεβαίωσαν… ότι δεν υπάρχει καμία πρόθεση των ΗΠΑ να μειώσουν τη στρατιωτική τους δραστηριότητα στην περιοχή μας, ειδικά όσον αφορά την ασφάλεια και τη μείωση του αριθμού των Αμερικανών στρατιωτών», ανέφερε ο Ντούντα σε δηλώσεις του προς τους δημοσιογράφους.

Ο Κέλογκ αναμένεται να μεταβεί στο Κίεβο για συνάντηση με τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψής του στην Πολωνία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.