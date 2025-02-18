Τηλεφωνικά μίλησε ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε.

Η συνομιλία αφορούσε περιφερειακά και παγκόσμια θέματα.

Κατά τη διάρκεια της κλήσης, ο Πρόεδρος Ερντογάν δήλωσε ότι η Τουρκία έκανε ό,τι είναι δυνατό για να τερματίσει τον πόλεμο μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας και θα συνεχίσει να κάνει το κομμάτι της, ότι είχε επαφές με πολλούς ηγέτες και εκπροσώπους διεθνών οργανισμών, συμπεριλαμβανομένων των αντιμαχόμενων μερών, και ότι είναι δυνατή μια δίκαιη και διαρκής ειρήνη.

Σημειώνοντας ότι η Τουρκία καταβάλλει προσπάθειες για τον τερματισμό των πολέμων στην περιοχή της και παγκοσμίως, ο Πρόεδρος Ερντογάν τόνισε τη σημασία της συμβολής της διεθνούς κοινότητας στις προσπάθειες της Τουρκίας να σταματήσει τους πολέμους και να οικοδομήσει ειρήνη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.