Χαμενεΐ: Ανόητο το σχέδιο των ΗΠΑ να μετατρέψουν τη Γάζα σε «Ριβιέρα»

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ είπε ότι το σχέδιο της αμερικανικής κυβέρνησης να απομακρύνει τον παλαιστινιακό πληθυσμό από τη Γάζα και να ξαναχτίσει τον κατεστραμμένο θύλακα δημιουργώντας μία «Ριβιέρα» είναι «ανόητο» και «δεν θα οδηγήσει πουθενά».

«Η παγκόσμια κοινή γνώμη είναι υπέρ της Παλαιστίνης και υπό αυτές τις συνθήκες, κανένα σχέδιο δεν θα πετύχει χωρίς τη συγκατάθεση της αντίστασης και του λαού της Γάζας», δήλωσε ο Χαμενεΐ την Τρίτη, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Ισλαμικής Δημοκρατίας, όπως μεταδίδει το Bloomberg.

Ο Χαμενεΐ μίλησε σε συνάντηση με τον ηγέτη της παλαιστινιακής ισλαμικής Τζιχάντ, Ζιάντ Αλ-Ναχαλάχ, ο οποίος επισκέπτεται την Τεχεράνη με αντιπροσωπεία, ανέφερε το IRNA.

