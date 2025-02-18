Δεύτερη συνάντηση σχεδιάζει να φιλοξενήσει η Γαλλία για να συζητήσει για την Ουκρανία και την ευρωπαϊκή ασφάλεια την Τετάρτη, αλλά αυτή τη φορά έχει προσκαλέσει ευρωπαϊκές χώρες που δεν ήταν παρούσες στην πρώτη συνάντηση αυτήν την εβδομάδα και τον σύμμαχο του ΝΑΤΟ τον Καναδά, ανέφεραν διπλωματικές πηγές την Τρίτη.

Δύο διπλωματικές πηγές ανέφεραν στο Reuters, ότι οι χώρες που προσκλήθηκαν ήταν η Νορβηγία, ο Καναδάς, τα τρία κράτη της Βαλτικής (Λιθουανία, Εσθονία και Λετονία), η Τσεχική Δημοκρατία, η Ελλάδα, η Φινλανδία, η Ρουμανία, η Σουηδία και το Βέλγιο.

Ορισμένες χώρες θα μπορούσαν να συμμετάσχουν μέσω τηλεδιάσκεψης, είπαν δύο από τους διπλωμάτες.

Υπενθυμίζεται ότι τη Δευτέρα πραγματοποιήθηκε η άτυπη σύνοδος των Ευρωπαίων ηγετών στο Παρίσι με ζητούμενο το ενιαίο μέτωπο απέναντι στη στρατηγική Τραμπ και ενόψει της σημερινής συνάντησης αμερικανικών και ρωσικών αντιπροσωπειών στη Σαουδική Αραβία με επίκεντρο ένα ειρηνευτικό πλάνο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

