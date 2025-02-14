Οι ευρωπαϊκές χώρες πρέπει να επενδύσουν τώρα στην άμυνα επειδή δεν μπορούν να υποθέτουν ότι η παρουσία των ΗΠΑ στην ήπειρο θα διαρκέσει για πάντα, δήλωσε σήμερα ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ στη διάρκεια επίσκεψης στη Βαρσοβία.

Δείχνοντας την Πολωνία, που σχεδιάζει να δαπανήσει το 4.7% του ΑΕΠ στην άμυνα φέτος, ως έναν υποδειγματικό σύμμαχο, ο Χέγκσεθ επέμεινε στην απαίτηση της Ουάσινγκτον οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ να αναλάβουν μεγαλύτερο μερίδιο του οικονομικού βάρους για τη δική τους ασφάλεια.

«Το τι θα συμβεί σε πέντε ή δέκα ή 15 χρόνια από τώρα είναι μέρος μιας μεγαλύτερης συζήτησης που αντανακλά το επίπεδο απειλής, τη στάση της Αμερικής, τις ανάγκες μας σε όλο τον κόσμο, αλλά, το πιο σημαντικό, την ικανότητα των ευρωπαϊκών χωρών να αυξήσουν» (τις δαπάνες τους για την άμυνα), δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου.

«Και αυτός είναι ο λόγος που το μήνυμά μας είναι τόσο δυνατό προς τους Ευρωπαίους συμμάχους μας. Τώρα είναι η ώρα να επενδύσετε, επειδή δεν μπορείτε να υποθέτετε ότι η παρουσία της Αμερικής θα διαρκέσει για πάντα».

Απηχώντας σχόλια που είχε κάνει στη σύνοδο των υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες, κατά την οποία προειδοποίησε την Ευρώπη να μην συμπεριφερθεί στην Ουάσινγκτον σαν "κορόιδο" που θα είναι στην τελική υπεύθυνη για την άμυνα της Ευρώπης, είπε πως η Ουάσινγκτον αντιμετωπίζει πολλές απειλές, από την Κίνα μεταξύ άλλων.

Στο πρώτο υπερπόντιο ταξίδι του αφότου ανέλαβε επικεφαλής του Πενταγώνου στις 24 Ιανουαρίου, ο Χέγκσεθ προκάλεσε κατακραυγή στην Ευρώπη όταν ανακοίνωσε προχθές, Τετάρτη, ότι μια επιστροφή στα προ του 2014 σύνορα της Ουκρανίας δεν είναι ρεαλιστική και ότι η κυβέρνηση Τραμπ δεν θεωρεί πως η ένταξη του Κιέβου στο ΝΑΤΟ είναι μέρος της λύσης στον πόλεμο που προκάλεσε η εισβολή της Ρωσίας το 2022.

Οι επικριτές του Χέγκσεθ λένε πως οι δηλώσεις του ισοδυναμούσαν με εγκατάλειψη από τις ΗΠΑ του μοχλού πίεσής τους στις διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία, προτού καν αρχίσουν, με αποτέλεσμα μια μεγάλη νίκη, όπως τη χαρακτήρισαν, για τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο Χέγκσεθ υπεραμύνθηκε των δηλώσεών του λέγοντας ότι αποτελούν παραδοχή των πραγματικοτήτων στο πεδίο της μάχης και άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο κινήσεων των ΗΠΑ στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων που θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως παραχωρήσεις, μεταξύ άλλων σε θέματα όπως η στρατιωτική βοήθεια των ΗΠΑ στην Ουκρανία και τον αριθμό των (Αμερικανών) στρατιωτών στην Ευρώπη.

Απαντώντας σήμερα σε ερώτηση αν εμπιστεύεται τον Ρώσο πρόεδρο, ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας είπε επίσης πως δεν είναι απαραίτητο να εμπιστεύεται κάποιος τον Βλαντίμιρ Πούτιν για να διαπραγματευθεί μαζί του το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία.

«Δεν είναι απαραίτητο να εμπιστεύεσαι κάποιον για να διαπραγματευθείς μαζί του», είπε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.