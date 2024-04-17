Η πιο ογκώδης αστρική μαύρη τρύπα που έχει ανακαλυφθεί έως σήμερα στον Γαλαξία μας εντοπίστηκε σε δεδομένα από την αποστολή Gaia του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος.

Η μαύρη τρύπα BH3 εντοπίστηκε επειδή επιβάλλει μια περίεργα ταλαντευόμενη κίνηση στο συνοδό άστρο που βρίσκεται σε τροχιά γύρω της.

Η μάζα της είναι 33 φορές μεγαλύτερη από αυτή του Ήλιου.

Αξιοσημείωτο είναι επίσης ότι αυτή η αστρική μαύρη τρύπα είναι πολύ κοντά μας, σε απόσταση μόλις 2.000 ετών φωτός, στον αστερισμό του Αετού, οπότε αποτελεί τη δεύτερη πιο κοντινή γνωστή μαύρη τρύπα στη Γη.

Καλλιτεχνική απεικόνιση που δείχνει τις τροχιές τόσο του άστρου (με μπλε) όσο και της πιο ογκώδους αστρικής μαύρης τρύπας (με κόκκινο) γύρω από το κοινό κέντρο μάζας τους. Credit: ESO/L.Calcada

Οι αστρικές μαύρες τρύπες σχηματίζονται από την κατάρρευση αστέρων μεγάλης μάζας, και αυτές που έχουν εντοπιστεί στον Γαλαξία μας είναι κατά μέσο όρο περίπου 10 φορές μεγαλύτερες από τον Ήλιο.

Ακόμα και η αμέσως επόμενη σε μάζα αστρική μαύρη τρύπα που έχει εντοπιστεί προηγουμένως (Cygnus X-1) φτάνει τις 21 ηλιακές μάζες. Διευκρινίζεται, ωστόσο, ότι η πιο ογκώδης μαύρη τρύπα του Γαλαξία μας συνολικά είναι ο Τοξότης Α* που έχει όγκο περίπου τέσσερα εκατομμύρια φορές τη μάζα του Ήλιου.

Για την επαλήθευση της μάζας χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα από το Πολύ Μεγάλο Τηλεσκόπιο (VLT) του Ευρωπαϊκού Νότιου Παρατηρητηρίου (ESO) και άλλα επίγεια τηλεσκόπια.

Η έρευνα δημοσιεύθηκε στο περιοδικό «Astronomy & Astrophysics».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

