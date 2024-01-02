Πάνω από 1.000 μετανάστες αναχαιτίζονται στο βόρειο Μαρόκο

Μονάδες του μαροκινού στρατού αναχαίτισαν την παραμονή της Πρωτοχρονιάς πάνω από χίλιους μετανάστες στο βόρειο τμήμα του βασιλείου, καθώς προσπαθούσαν να φθάσουν στους ισπανικούς θυλάκους Θέουτα και Μελίγια, κατά τη διάρκεια διαφόρων επιχειρήσεων, αναφέρει ανακοίνωση του επιτελείου.

Συνολικά 1.110 μετανάστες αναχαιτίστηκαν τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα στις πόλεις Νάντορ, Μούντικ και Φουνάιντακ σε επιχειρήσεις του στρατού και των δυνάμεων επιβολής της τάξης, σύμφωνα με ανακοίνωση των βασιλικών ενόπλων δυνάμεων που μεταδόθηκε από το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων MAP.

Ο στρατός διευκρίνισε ότι 175 από τους μετανάστες που συνελήφθησαν στη Νάντορ, πόλη που γειτονεύει με τη Μελίγια, είναι υπήκοοι του βασιλείου, της Αλγερίας, της Τυνησίας και της Υεμένης. Δεν ξεκαθάρισε τις εθνικότητες των υπολοίπων 935.

Στις βόρειες ακτές του Μαρόκου, οι ισπανικοί θύλακοι Μελίγια και Θέουτα αποτελούν τα μοναδικά χερσαία σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην αφρικανική ήπειρο. Καταγράφονται συχνά εκεί απόπειρες μεταναστών να περάσουν στο ευρωπαϊκό έδαφος παράτυπα.

Η μεταναστευτική οδός προς τα Κανάρια νησιά χαρακτηρίζεται η άλλη πύλη εισόδου στην Ευρώπη στον Ατλαντικό Ωκεανό, ειδικά από τις μαροκινές ακτές και από τη διαφιλονικούμενη περιοχή της Δυτικής Σαχάρας.

Το ισπανικό αρχιπέλαγος βίωσε το 2023 τη χειρότερη μεταναστευτική κρίση από το 2006. Ως τη 15η Νοεμβρίου, στα Κανάρια αφίχθησαν 32.436 μετανάστες, αριθμός αυξημένος κατά 118% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2022, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών στη Μαδρίτη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

