O Ζαν-Μαρί Λεπέν, 95 ετών, ιστορική φυσιογνωμία της γαλλικής ακροδεξιάς, τέθηκε «υπό καθεστώς νομικής κηδεμονίας» για ιατρικούς λόγους, ανακοίνωσε σήμερα Τετάρτη ο αντιπρόεδρος του Εθνικoύ Συναγερμού (RN) Λουί Αλιό.

Για τον πρώην πρόεδρο του Εθνικού Μετώπου (του FN, από το οποίο προέκυψε ο RN) είχε εκδοθεί στα μέσα Φεβρουαρίου εντολή μελλοντικής προστασίας, διευκρίνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο δικηγόρος του, ο Φρανσουά Βαγκνέρ, επιβεβαιώνοντας πληροφορία του ραδιοσταθμού RMC.

Η αστική αυτή διάταξη, ανάλογη της κηδεμονίας, είχε ενεργοποιηθεί κατόπιν αιτήματος της οικογένειας από το δικαστήριο του Πιτό, στην περιφέρεια του Παρισιού, έπειτα από ιατρική εμπειρογνωμοσύνη με την οποία διαπιστώθηκε η ανικανότητα του Ζαν-Μαρί Λεπέν.

Οι τρεις κόρες του -η Μαρί-Καρολίν, η Γιαν και η Μαρίν Λεπέν- κατέστησαν έτσι εκπρόσωποί του, κάτι που τους επιτρέπει να πραγματοποιούν διάφορες πράξεις εξ ονόματος του πατέρα τους, μόνες ή από κοινού.

Τρεις φορές αποτυχούσα υποψήφια σε προεδρικές εκλογές, η Μαρίν Λεπέν είναι σήμερα η επικεφαλής του RN, το οποίο έχει γίνει το πρώτο κόμμα της γαλλικής αντιπολίτευσης.

Ο Ζαν-Μαρί Λεπέν ήταν πρόεδρος του Εθνικού Μετώπου από το 1972 ως το 2011, επιτυγχάνοντας να συνασπίσει διάφορες οικογένειες της γαλλικής άκρας δεξιάς, από τους υποστηρικτές της γαλλικής Αλγερίας μέχρι τους νοσταλγούς του καθεστώτος του στρατάρχη Πεταίν στη διάρκεια του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου.

Ρήτορας στον οποίο οι λεκτικές παρεκκλίσεις κόστισαν πολλαπλές δίκες για ρατσισμό ή αντισημιτισμό, είχε καταφέρει να φθάσει προς γενική κατάπληξη στο δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών του 2002, τις οποίες είχε κερδίσει τελικά ο γκωλιστής Ζακ Σιράκ.

Σύμφωνα με οικείους του, η υγεία του Ζαν-Μαρί Λεπέν επιδεινώθηκε σημαντικά έπειτα από καρδιακή προσβολή τον Απρίλιο 2023.

Τίθεται πλέον το ζήτημα κατά πόσον είναι ικανός να εμφανισθεί στη δίκη του, που είναι προγραμματισμένη για το φθινόπωρο, για μια υπόθεση βοηθών ευρωβουλευτών που φέρεται ότι απασχολούνταν στη Γαλλία, κατά παράβαση των κανόνων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

«Πιστεύω πως το δικαστήριο θα πρέπει να εκδώσει απόφαση στην οποία να διαπιστώνει ότι δεν μπορεί ούτε να εμφανισθεί ενώπιόν του ούτε να καταθέσει ούτε να συμμετάσχει σ' αυτή τη δίκη», δήλωσε ο Λουί Αλιό. Μια σχετική απόφαση πρόκειται να εκδοθεί στις αρχές Ιουλίου.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.