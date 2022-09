Φόβοι για επιθέσεις στο ευρωπαϊκό ενεργειακό δίκτυο μετά το σαμποτάζ στον Nord Stream

Φόβοι για επιθέσεις στο ευρωπαϊκό δίκτυο ενέργειας εκφράζονται στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες μετά το σαμποτάζ στους αγωγούς φυσικού αερίου Nord Stream 1 και Nord Stream 2. Αναλυτές εκτιμούν ότι τα σαμποτάζ πιθανότατα αποτελούν «προειδοποιητικές βολές» της Μόσχας, που έχει περιέλθει σε απελπιστική θέση στο μέτωπο της Ουκρανίας, μετά και τη δυτική υποστήριξη στο Κίεβο. Σημειώνεται ότι κανονικά η πίεση στο εσωτερικό του αγωγού ισούται με 105 bar, ενώ τώρα είναι μόνο 7 bar στο γερμανικό τμήμα του.

Σε δολιοφθορά απέδωσε τις διαρροές στον αγωγό φυσικού αερίου Nord Stream 1 η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, προειδοποιώντας ότι θα υπάρξει η «ισχυρότερη δυνατή απάντηση» σε περίπτωση επιθέσεων σε ενεργειακές υποδομές της Ευρώπης.

«Μίλησα με την πρωθυπουργό της Δανίας Μέτε Φρεντέρικσεν για τις ενέργειες δολιοφθοράς στους αγωγούς Nord Stream» σημείωσε μέσω Twitter η κ. φον ντερ Λάιεν.

Όπως πρόσθεσε, είναι πρωταρχικής σημασίας τώρα να διερευνηθούν τα περιστατικά για να έχουμε πλήρη σαφήνεια σχετικά με «τα γεγονότα και το γιατί».

«Οποιαδήποτε σκόπιμη διακοπή στην ευρωπαϊκή ενεργειακή υποδομής είναι απαράδεκτη και θα οδηγήσει στην ισχυρότερη δυνατή απάντηση», προειδοποίησε.

Οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη αυξήθηκαν κατά 12% κατά τη διάρκεια των συναλλαγών της Τρίτης στην αγορά του Λονδίνου στα 1.950 δολάρια, ανά 1.000 κυβικά μέτρα.

Spoke to @Statsmin Frederiksen on the sabotage action #Nordstream.



Paramount to now investigate the incidents, get full clarity on events & why.



Any deliberate disruption of active European energy infrastructure is unacceptable & will lead to the strongest possible response.