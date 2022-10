Στον φυλακισμένο Λευκορώσο Άλες Μπιαλιάτσκι και δύο οργανισμούς το Νόμπελ Ειρήνης 2022

Ο φυλακισμένος δικηγόρος ανθρωπίνων δικαιωμάτων - ακτιβιστής Αλες Μπιαλιάτσκι και δύο οργανισμοί τιμήθηκαν φέτος με το Νόμπελ Ειρήνης, τη σημαντικότερη διάκριση του 20ου και 21ου αιώνα που απονέμεται - με βάση τη διαθήκη του Αλφρεντ Νόμπελ - «στο πρόσωπο που είχε τη μεγαλύτερη συνεισφορά στην αδελφοποίηση των εθνών, στην κατάργηση ή τη μείωση των στρατιωτικών δυνάμεων και στη διεξαγωγή και προώθηση ειρηνευτικών διαδικασιών».

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2022 #NobelPeacePrize to human rights advocate Ales Bialiatski from Belarus, the Russian human rights organisation Memorial and the Ukrainian human rights organisation Center for Civil Liberties. #NobelPrize pic.twitter.com/9YBdkJpDLU