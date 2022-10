Βίντεο από το δυστύχημα στα Ιμαλάια - Χιονοστιβάδα καταπλακώνει καταυλισμό

Τουλάχιστον 19 είναι οι νεκροί ορειβάτες από το τελευταίο δυστύχημα με χιονοστιβάδα στα Ιμαλάια

Η χιονοστιβάδα παρέσυρε την Τρίτη μια ομάδα 41 ατόμων σε υψόμετρο 4.880 μέτρων στο κρατίδιο Ουταραχάν ενώ εξακολουθούν να αγνοούνται δέκα άνθρωποι.

Η ομάδα αποτελείτο από 34 μαθητευόμενοι αλπινιστές που φοιτούσαν σε τοπικό ορειβατικό σύλλογο, το Ινστιτούτο Ορειβασίας Νεχρού, 7 διδάσκοντες και μια νοσηλεύτρια.

Ανάμεσα στους νεκρούς είναι και η έμπειρη ορειβάτισσα Σαβίτα Κάνσουαλ, μέλος των διδασκόντων της ομάδας.

Νωρίτερα φέτος, είχε κατακτήσει το Έβερεστ και το γειτονικό Μακούλου σε διάστημα μόνον 16 ημερών, σημειώνοντας ρεκόρ στις γυναίκες.

Saddened by the demice of ace #mountaineer Savita Kanswal owing to #Avalanche at Draupadi Ka Danda in the Garhwal #Himalayas I had a chance to interact with Savita after she scaled Mount Everest this year. My prayers with her family & also with those who lost their dear ones. pic.twitter.com/ig52DPEpqc