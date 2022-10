Ποιος είναι ο Άλες Μπιαλιάτσκι στον οποίο απονεμήθηκε το Νόμπελ Ειρήνης

Το Νόμπελ Ειρήνης απένειμε η Επιτροπή στον Άλες Μπιαλιάτσκι για τον αγώνα του υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και μιας δημοκρατικής Λευκορωσίας. Ο Μπιαλάτσκι είναι εξέχων Λευκορώσος ακτιβιστής ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ο οποίος κρατείται στη φυλακή χωρίς δίκη.



Ο κ. Μπιαλιάτσκι, 60 ετών, είναι ο ιδρυτής του Κέντρου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Viasna (Άνοιξη), το οποίο ιδρύθηκε το 1996 ως απάντηση στη βάναυση καταστολή των διαδηλώσεων στους δρόμους από τον αυταρχικό ηγέτη της Λευκορωσίας Αλεξάντερ Λουκασένκο.



"Έχει αφιερώσει τη ζωή του στην προώθηση της δημοκρατίας και της ειρηνικής ανάπτυξης στην πατρίδα του", δήλωσε η επιτροπή του βραβείου Νόμπελ Ειρήνης. Συνελήφθη και φυλακίστηκε για πρώτη φορά το 2011-14 κατηγορούμενος για φοροδιαφυγή, κατηγορίες τις οποίες ποτέ δεν αποδέχθηκε.



Συνελήφθη ξανά το 2020 μετά από μαζικές διαμαρτυρίες για νοθεία στις εκλογές στη Λευκορωσία που κράτησαν τον κ. Λουκασένκο στην εξουσία.



"Παρά τις τεράστιες προσωπικές δυσκολίες, ο κ. Μπιαλιάτσκι δεν έχει υποχωρήσει ούτε κατά εκατοστό στον αγώνα του για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στη Λευκορωσία", ανέφερε η επιτροπή.

Το βραβείο απονέμεται επίσης στη ρωσική οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων Memorial και τη ουκρανική οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων «Κέντρο για τις Πολιτικές Ελευθερίες» (Center for Civil Liberties). Το Memorial ως ρωσική νομική οντότητα έκλεισε και εκκαθαρίστηκε από την κυβέρνηση Πούτιν στις 5 Απριλίου 2022, με την κατηγορία ότι λειτουργούσε υπέρ «ξένων δυνάμεων»

