Νικαράγουα: Τουλάχιστον 19 νεκροί σε τροχαίο με λεωφορείο

Τουλάχιστον δεκαεννέα άνθρωποι, ανάμεσά τους δέκα παιδιά, έχασαν τη ζωή τους και άλλοι περίπου σαράντα τραυματίστηκαν χθες Σάββατο, όταν λεωφορείο ανατράπηκε σε αυτοκινητόδρομο βόρεια της πρωτεύουσας της Νικαράγουας, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Το δυστύχημα, στο ύψος του Ράντσο Γκράντε, κοινότητας του νομού Ματαγάλπα, βόρεια από τη Μανάγουα, στοίχισε τη ζωή σε «19» ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους περίπου 40, σύμφωνα με τον ιστότοπο της κυβέρνησης της Νικαράγουας, που επικαλέστηκε δεδομένα του υπουργείου Υγείας.

Τα δέκα παιδιά που χάθηκαν ήταν ηλικιών μεταξύ 4 και 16 ετών, κατά την ίδια πηγή.

Οι αρχές ανέφεραν πως το όχημα είχε υπερβεί το όριο ταχύτητας και ότι η αστυνομία συνέλαβε τον οδηγό του λεωφορείου όταν προσπάθησε να διαφύγει.

«Είμαστε ταραγμένοι, μοιραζόμαστε απόλυτα (...) την οδύνη των οικογενειών και καλούμε για περισσότερη αυστηρότητα στην εφαρμογή των νόμων για τα μέσα μεταφοράς», τόνισε η Ροσάριο Μουρίγιο, αντιπρόεδρος —και σύζυγος— του προέδρου Ντανιέλ Ορτέγα, σε δηλώσεις της στο κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο Canal 4.

Ο οδηγός φέρεται να έχασε τον έλεγχο του οχήματος με κάπου 70 επιβάτες. Το όχημα «ανατράπηκε» καθώς διέσχιζε γέφυρα, σύμφωνα με την αντιπρόεδρο Μουρίγιο.

Σε πλάνα που μετέδωσαν μέσα ενημέρωσης εικονίζονται το κίτρινο λεωφορείο πεσμένο στο πλάι, καρφωμένο σε μεταλλική μπάρα που το διαπέρασε, και πτώματα στο οδόστρωμα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

