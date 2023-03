Τουλάχιστον 12 νεκροί από έκρηξη σε αγωγό πετρελαίου στην Νιγηρία - Δείτε βίντεο

Τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα από έκρηξη που σημειώθηκε σε αγωγό πετρελαίου της Shell στη Νιγηρία, ανέφεραν οι τοπικές αρχές, ενώ μέλη της πληγείσας κοινότητας στην Ιμόχουα είπαν ότι φοβούνται ότι πολλοί άλλοι σκοτώθηκαν από την έκρηξη.

Ένας εκπρόσωπος της εταιρείας Shell Petroleum Development (SPD) της Nigeria Limited δήλωσε ότι σημειώθηκε πυρκαγιά στη γραμμή Ρουμουέκπε-Νκπόκου στην Πολιτεία Ρίβερς και ότι υπάρχει συνεργασία με τις αρχές για την κατάσβεσή της.

Shell Pipeline Explodes in Rivers No fewer than 12 persons are feared dead following an early morning explosion of pipeline belonging to Shell Petroleum Development Company of Nigeria (SPDC) at Rumuekpe community, Obio/Akpor Local Governmentnt Area of Rivers State

Ο Γκαρούμπα Γιαμπούκου, εκπρόσωπος της υπηρεσίας πολιτικής προστασίας της Ιμόχουα, στην Πολιτεία Ρίβερς , την καρδιά της μεγαλύτερης βιομηχανίας πετρελαίου της Αφρικής, τόνισε ότι το περιστατικό αναφέρθηκε γύρω στις 16:30 (05:30 ώρα Ελλάδας).

CDC spokesperson in Rumuekpe, Emohua LGA, Chukwudi Ibe, says illegal oil bunkering is responsible for the explosion that led to the death of some people in Rumuekpe.



An eyewitness from the scene who identified himself as an environmental monitor spoke in a shared video clip.