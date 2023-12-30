Απελευθερώθηκαν χθες Παρασκευή οι δύο Νοτιοκορεάτες που είχαν απαχθεί κατά την επίθεση που εξαπέλυσαν ένοπλοι στις 12 Δεκεμβρίου εναντίον οχηματοπομπής πετρελαϊκής εταιρείας στη νότια Νιγηρία, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Εξωτερικών στη Σεούλ.

Οι δύο υπάλληλοι της πετρελαϊκής εταιρείας είχαν απαχθεί στην περιοχή του Δέλτα του ποταμού Νίγηρα από ενόπλους που έστησαν ενέδρα στην οχηματοπομπή, σκοτώνοντας δύο οδηγούς και τέσσερις στρατιώτες που τη συνόδευαν.

«Και οι δύο είναι καλά στην υγεία τους. Υποβλήθηκαν σε εξετάσεις σε νοσοκομείο, μεταφέρθηκαν σε ασφαλή τοποθεσία και επικοινώνησαν με τις οικογένειές τους», αναφέρει η ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών της Νότιας Κορέας.

Παρότι οι επιθέσεις στο Δέλτα του ποταμού Νίγηρα έχουν μειωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, η ευρύτερη περιοχή θεωρείται εξαιρετικά επικίνδυνη καθώς σημειώνονται κλοπές αργού πετρελαίου και βανδαλισμοί σε αγωγούς, πλήττοντας την πετρελαϊκή παραγωγή της αφρικανικής χώρας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

