Έκρηξη σε λεωφορείο στην πρωτεύουσα του Αφγανιστάν -Δυο νεκροί, την ευθύνη αναλαμβάνει το ΙΚ

Η τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ) ανέλαβε την ευθύνη για την έκρηξη μέσα σε λεωφορείο η οποία στοίχισε τη ζωή σε δυο ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους δεκατέσσερις σε σιιτικό προάστιο της Καμπούλ, της πρωτεύουσας του Αφγανιστάν, χώρας με κατά πλειονότητα σουνιτικό πληθυσμό.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας της Καμπούλ, ο Χαλίντ Ζαντράν, δήλωσε ότι η έκρηξη έγινε στη συνοικία Νταστ-ι-Μπαρτσί, όπου κατοικούν κυρίως μέλη της κοινότητας των σιιτών Χαζάρων, η οποία υφίσταται ιστορικά σκληρή καταστολή.

«Κατά τις πρώτες πληροφορίες, δυστυχώς δυο πολίτες που επέβαιναν στο λεωφορείο σκοτώθηκαν και άλλοι 14 τραυματίστηκαν και εισήχθησαν σε νοσοκομείο», ανέφερε ο κ. Ζαντράν σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε.

Ο τοπικός βραχίονας του ΙΚ ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση μέσω Telegram.

Τον Νοέμβριο, επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν σε πανομοιότυπο περιστατικό, όταν εξερράγη βόμβα μέσα σε λεωφορείο στη Νταστ-ι-Μπαρτσί. Και σε εκείνη την περίπτωση, την ευθύνη ανέλαβε το ΙΚ, που θεωρεί τους σιίτες «αποστάτες» (σ.σ. αιρετικούς).

Ο αριθμός των βομβιστικών επιθέσεων, ιδιαίτερα των επιθέσεων βομβιστών-καμικάζι, έχει μειωθεί πολύ στο Αφγανιστάν αφού κατέλαβαν την εξουσία οι φονταμενταλιστές σουνίτες αντάρτες Ταλιμπάν την 15η Αυγούστου 2021, όταν η κυβέρνηση που υποστηριζόταν από τις ΗΠΑ κατέρρευσε.

Ωστόσο εξακολουθούν να δρουν στη χώρα της Ασίας διάφορες ένοπλες οργανώσεις, ειδικά το ΙΚ, που παραμένουν σοβαρή απειλή για την ασφάλεια, παρά τις διαβεβαιώσεις του καθεστώτος πως ελέγχει την κατάσταση

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

