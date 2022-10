New York Times: Το Ιράν έστειλε εκπαιδευτές drone στην Κριμαία

Σύμφωνα με πληροφορίες της αμερικανικής εφημερίδας, το Ιράν έχει στείλει στην προσαρτηθείσα από τη Ρωσία Κριμαία εκπαιδευτές για να μάθουν τους Ρώσους στρατιωτικούς να χειρίζονται τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη, με τα οποία εφοδιάζει τον ρωσικό στρατό

Η αμερικανική εφημερίδα, The New York Times, σε χθεσινό της δημοσίευμα ("Iran Sends Drone Trainers to Crimea to Aid Russian Military") γράφει ότι σε μία από τις ρωσικές στρατιωτικές βάσεις στην Κριμαία εργάζονται Ιρανοί εκπαιδευτές, η άφιξη των οποίων συνέπεσε με την αύξηση των βομβαρδισμών της Ουκρανίας με τη χρήση ιρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών (Drones).

Σύμφωνα με πληροφορίες της αμερικανικής εφημερίδας, το Ιράν έχει στείλει στην προσαρτηθείσα από τη Ρωσία Κριμαία εκπαιδευτές για να μάθουν τους Ρώσους στρατιωτικούς να χειρίζονται τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη, με τα οποία εφοδιάζει τον ρωσικό στρατό. Οι Ιρανοί εκπαιδευτές πρέπει να βοηθήσουν τους Ρώσους να λύσουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν με τα ιρανικά drones που αγόρασαν από την Τεχεράνη, γράφει η εφημερίδα επικαλούμενη πρώην και νυν αξιωματούχους που είναι γνώστες μυστικών πληροφοριών.

Οι Ιρανοί εκπαιδευτές εργάζονται, επισημαίνει η εφημερίδα σε μια από τις βάσεις στην Κριμαία όπου υπάρχει μεγάλος αριθμός μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Οι εκπαιδευτές ανήκουν στο σώμα των «Φρουρών της Επανάστασης», οι οποίοι έχουν χαρακτηριστεί από τις ΗΠΑ ως τρομοκρατική οργάνωση.

Σύμφωνα με τις πηγές της εφημερίδας οι Ιρανοί εκπαιδευτές βρίσκονται μακριά από τη γραμμή του μετώπου και είναι άγνωστος ο αριθμός τους. Άγνωστο παραμένει αν οι Ιρανοί εκπαιδευτές είναι αυτοί που κατευθύνουν τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη που πλήττουν ουκρανικές εγκαταστάσεις.

Πηγή: skai.gr

