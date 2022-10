Ρωσική τρομοκρατία στην Ουκρανία: Πυραυλικές επιθέσεις στο Κίεβο - Προ των πυλών η μεγάλη μάχη για τη Χερσώνα

Ο τρόμος συνεχίζεται στην Ουκρανία. Νέες εκρήξεις ακόυγονται στο Κίεβο, λίγα 24ωρα μετά τους βομβαρδισμούς στην ουκρανική πρωτευούσα, με τους πολίτες να καταφέυγουν στα καταφύγια της περιοχής.

Μάλιστα, οι σειρήνες ήχησαν ενώ ο ΥΠΕΞ Νίκος Δένδιας βρισκόταν στο ουκρανικό υπουργείο Εξωτερικών, όπου ήταν σε εξέλιξη η συνάντηση με τον ομόλογό του, Ντμίτρο Κουλέμπα και οδηγήθηκαν σε καταφύγιο.

Την ίδια ώρα, για τη μητέρα των μαχών προετοιμάζονται Ρωσία και Ουκρανία με φόντο τη Χερσώνα. Οι ουκρανικές δυνάμεις που προελαύνουν στον Νότο βρίσκονται πλέον με το ένα πόδι στην πόλη, με ρώσους αξιωματικούς να καλούν τους αμάχους της κατεχόμενης από τους ρώσους πόλης να την εκκενώσουν. Στην ουκρανική πίεση ο Πούτιν απαντά με επιβολή στρατιωτικού νόμου τόσο στη χερσώνα όσο και στις τρεις άλλες ουκρανικές περιφέρειες που προσάρτησε μονομερώς η Μόσχα.

Οι συστοιχίες της ουκρανικής αντιαεροπορικής άμυνας κατέρριψαν "πολλούς ρωσικούς πυραύλους" πάνω από το Κίεβο, δήλωσε ο δήμαρχος της πρωτεύουσας Βιτάλι Κλίτσκο.

Πολλές εκρήξεις ακούστηκαν το απόγευμα στην ουκρανική πρωτεύουσα σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου, λίγο αφότου ήχησαν οι σειρήνες.

"Ο αντιαεροπορικός συναγερμός δεν έχει λήξει. Παραμείνετε στα καταφύγια. Η αντιαεροπορική άμυνα εξακολουθεί να είναι εν δράσει ", διευκρίνισε ο Κλίτσκο στο Telegram.

Από τη Δευτέρα, η ουκρανική πρωτεύουσα έχει δεχθεί επίθεση πολλές φορές από ρωσικά τηλεκατευθυνόμενα αεροσκάφη καμικάζι. Οι επιθέσεις αυτές που είχαν στόχο κυρίως ενεργειακές υποδομές προκάλεσαν πέντε θανάτους μεταξύ των οποίων μίας εγκύου τη Δευτέρα και άλλων τριών αμάχων χθες, Τρίτη.

Λίγο πριν από τις εκρήξεις, ο κυβερνήτης της περιοχής του Κιέβου, Ολέξιι Κουλέμπα, είχε ανακοινώσει πως η αντιαεροπορική άμυνα είχε ενεργοποιηθεί στη ζώνη αυτή.

Παράλληλα, ο κυβερνήτης της περιοχής Βίνιτσα (νοτιοδυτικά) δήλωσε πως η περιοχή αυτή τέθηκε στο στόχαστρο ρωσικών πυραύλων και κάλεσε τους κατοίκους να παραμείνουν στα καταφύγια.

Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε από την πλευρά του ότι κατέρριψε δύο ρωσικούς πυραύλους στην περιοχή Τσερνίχιβ, στο βόρειο τμήμα της χώρας. Ιρανικής κατασκευής τηλεκατευθυνόμενο αεροσκάφος εξερράγη στο Τσερνίχιβ, πρωτεύουσα της ομώνυμης επαρχίας, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της.

Ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας, Νίκος Δένδιας, ο οποίος πραγματοποιεί περιοδεία στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, μίλησε με τον πρόεδρο της Ουκρανίας για την κατάσταση που επικρατεί στη χώρα, ειδικότερα το τελευταίο διάστημα με την εντατικοποίηση των ρωσικών πυραυλικών χτυπημάτων και τόνισε ότι η Ελλάδα καταδικάζει πλήρως κάθε απόπειρα αλλαγής συνόρων.

«Έγινα δεκτός στο Κίεβο από τον Πρόεδρο της Ουκρανίας, @ZelenskyyUA, παρουσία του 🇺🇦ΥΠΕΞ D.Kuleba. Υπογράμμισα ότι η Ελλάδα συνεχίζει την αμέριστη αλληλεγγύη προς την Ουκρανία & καταδικάζει πλήρως κάθε απόπειρα αλλαγής των συνόρων από δυνάμεις του αναθεωρητισμού», ανέφερε ο Έλληνας ΥΠΕΞ στο Twitter.

Μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψής του στο Κίεβο, ο κ. Δένδιας δήλωσε στους δημοσιογράφους:

«Νομίζω ότι μόλις ολοκληρώθηκε μία σημαντική επίσκεψη σήμερα, εδώ στο Κίεβο. Είχα την ευκαιρία να συναντήσω τον ομόλογό μου, τον Ουκρανό Υπουργό Εξωτερικών Dmytro Kuleba, καθώς και τον Πρόεδρο της χώρας Volodymyr Zelenskyy.

Εξετάσαμε όλο το πλαίσιο των διμερών σχέσεων, τη δυνατότητα της Ελλάδας να βοηθήσει την ουκρανική προσπάθεια, αλλά επίσης και τα ευρύτερα ζητήματα του Διεθνούς Δικαίου. Γιατί, θέλω να είμαι σαφής, η υποστήριξη της Ελλάδας στην Ουκρανία, και στο διμερές πλαίσιο αλλά και στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, έχει μία στέρεα βάση. Η βάση είναι ο σεβασμός στο Διεθνές Δίκαιο, στην εδαφική ακεραιότητα και την ανεξαρτησία όλων των κρατών, και στον Καταστατικό Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.

Και είχα την ευκαιρία να αναδείξω το γεγονός ότι η ελληνική κοινωνία αντιμετωπίζει παρόμοιες προκλήσεις. Απειλείται από έναν μεγαλύτερο γείτονα κατά έναν τρόπο ο οποίος αντίκειται πλήρως στο Διεθνές Δίκαιο, και κατά συνέπεια η ελληνική κοινωνία μπορεί πολύ εύκολα να καταλάβει έναν λαό, ο οποίος μάχεται για την ανεξαρτησία και την εδαφική του κυριαρχία.

Επίσης, θα ήθελα να πω ότι ήταν συγκινητικό για μένα και ότι ο Dmytro Kuleba κατά την τοποθέτησή του μέσα σε καταφύγιο -διότι αναγκαστήκαμε να κατέβουμε στο δεύτερο υπόγειο εφόσον ήχησαν οι σειρήνες και η πόλη δέχτηκε επίθεση από πυραύλους- επανέλαβε το σύνθημα της Ελληνικής Επανάστασης “Ελευθερία ή Θάνατος”. Δείχνει αυτό ότι η ουκρανική κοινωνία προσλαμβάνει την πρόκληση με τον ίδιο τρόπο που κι εμείς την καταλαβαίνουμε.

Νωρίτερα ο κ. Δένδιας είχε περιπέτεια, καθώς ενώ βρισκόταν στο ουκρανικό υπουργείο Εξωτερικών, όπου ήταν σε εξέλιξη η συνάντηση με τον ομόλογό του, Ντμίτρο Κουλέμπα, ήχησαν οι προειδοποιητικές σειρήνες στο Κίεβο.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε η απεσταλμένη του ΣΚΑΪ στην Ουκρανία, Έλλη Κασόλη, οι σειρήνες ήχησαν την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη συνέντευξη Τύπου και ο Νίκος Δένδιας μεταφέρθηκε με ασφάλεια στο καταφύγιο του ουκρανικού υπουργείου Εξωτερικών, μαζί με τον Ουκρανό ομόλογό του, Ντμίτρο Κουλέμπα. Μάλιστα, οι δύο υπουργοί έδωσαν συνέντευξη μέσα από το καταφύγιο, στο υπόγειο του υπουργείου Εξωτερικών της Ουκρανίας.

Σύμφωνα με ανταποκριτή του Γαλλικού Προκτορείου, εκρήξεις ακούστηκαν στο κέντρο του Κιέβου.

Ukrainian surface-to-air defense is active over Kyiv. Several explosions seen and heard minutes ago.

Ο Νίκος Δένδιας και η ελληνική αντιπροσωπεία είναι καλά, σύμφωνα με ενημέρωση από το υπουργείο Εξωτερικών.

Λίγο πριν από τις 2 το μεσημέρι, στον λογαριασμό του κ.Δένδια στο twitter έγινε ανάρτηση με τον ίδιο και τον Ουκρανό ομόλογό του, ενώ ο Ελληνας ΥΠΕΞ καταθέτει ανθοδέσμη στο Μνημείο Πεσόντων Υπερασπιστών της Ουκρανίας:

Κατά την έναρξη επίσκεψής του στο Κίεβο, ο υπουργός Εξωτερικών συναντήθηκε στην ελληνική πρεσβεία με την πρόεδρο της ομάδας φιλίας Ελλάδας-Ουκρανίας του ουκρανικού κοινοβουλίου, Τετιάνα Πλάσκοβα (Tetiana Plachkova), τον πρύτανη του κρατικού πανεπιστημίου Μαριούπολης Μίκολα Τροφιμένκο (Mykola Trofymenko), και την επιτετραμμένη της πρεσβείας της Κύπρου, Λίνα Θεμιστοκλέους.

Στην ατζέντα βρέθηκαν η κοινοβουλευτική διπλωματία, οι σχέσεις Ελλάδας-Ουκρανίας, η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, η Ευρωπαϊκή Ένωση, ακαδημαϊκά θέματα και η ελληνική ομογένεια, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο twitter.

«Η πόλη και η υπόλοιπη χώρα γίνονται καθημερινά στόχος βίαιων επιθέσεων.Με αποτέλεσμα το θάνατο και τον τραυματισμό δεκάδων άοπλων, αθώων ανθρώπων. Η Ελλάδα καταδικάζει αυτές τις επιθέσεις, με τον σαφέστερο τρόπο. Οι επιθέσεις αυτές αποτελούν εγκλήματα πολέμου. Είμαι εδώ σήμερα για να εκφράσω την πλήρη αλληλεγγύη του ελληνικού λαού και της ελληνικής κυβέρνησης στην ουκρανική κυβέρνηση και το γενναίου ουκρανικού λαού. Για την Ελλάδα, ο σεβασμός του Διεθνούς Δικαίου, της εδαφικής ακεραιότητας και της κυριαρχίας όλων των λαών είναι το ιερό ευαγγέλιο της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Από την πρώτη μέρα καταδικάσαμε τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Δεν αναγνωρίζουμε την παράνομη προσάρτηση των ουκρανικών περιοχών» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Νίκος Δένδιας και πρόσθεσε:

«Μέλη της ελληνικής κοινότητας στη Μαριούπολη είναι μεταξύ των θυμάτων των ρωσικών επιθέσεων τον περασμένο Φεβρουάριο. Αυτές οι απώλειες είναι αποτέλεσμα μιας πολύ μακράς λίστας τυφλών επιθέσεων εναντίον πολιτών που εξαπολύθηκαν από το ρωσικό στρατό. Η Ελλάδα είναι βαθιά δεσμευμένη στην καταδίκη των ρωσικών εγκλημάτων πολέμου. Έχω στείλει γράμμα στο Δικαστήριο και το έχω επισκεφτεί δεν θα ξεχάσουμε ποτέ τα εγκλήματα πολέμου στη Μαριούπολη. Υποστηρίζουμε την απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την απόδοση στάτους υποψήφιας χώρας στην Ουκρανία. Έχουμε προσφέρει το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης ως κόμβο για τους Συμμάχους που θέλουν να στείλουν βοήθεια. Ανταποκριθήκαμε αποτελεσματικά στην ανάγκη χιλιάδων Ουκρανών που αναζητούσαν ασφαλές καταφύγιο μακριά από τον πόλεμο».

Παράλληλα, ο Νίκος Δένδιας αναφέρθηκε και στην Τουρκία και τις συνεχή προκλητική συμπεριφορά που δείχνει. «Οι Έλληνες έχουμε επίσης έναν μεγάλο γείτονα στα Ανατολικά μας. Έναν γείτονα που έχει εκδώσει απειλή πολέμου εναντίον μας. Έναν γείτονα που ζητά αποστρατιωτικοποίηση των εδαφών μας, την ώρα που ο ίδιος αναπτύσσει ισχυρές δυνάμεις απέναντι από τα σύνορά μας. Έναν γείτονα που ισχυρίζεται παρανόμως ότι τμήματα του εδάφους μας ανήκουν σ’ αυτόν. Έναν γείτονα που επανειλημμένα λέει ότι θα έρθει μια νύχτα ξαφνικά. Έναν γείτονα που λέει ότι αν δεν υποκύψουμε στις αιτιάσεις του θα έχουμε την τύχη της Ουκρανίας. Η απάντηση μας είναι απλή. Είμαστε με την Ουκρανία. Στεκόμαστε δίπλα στην Ουκρανία» δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ερωτηθείς ο Νίκος Δένδιας από δημοσιογράφο του ΣΚΑΪ για τα όσα αντίκρισε επισκεπτόμενος την Ουκρανία είπε: «Είμαι συγκλονισμένος από αυτό που είδα στο Κίεβο και τον θάνατο αμάχων. Αυτό για εμάς συνιστά έγκλημα πολέμου. Ελπίζω ότι η ήττα της Ρωσίας θα γίνει μήνυμα κατά κάθε αναθεωρητικής προσπάθειας».

Από την πλευρά του ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Ντμίτρο Κουλέμπα ευχαρίστησε τον Νίκο Δένδια και την Ελλάδα για την παροχή βοήθειας στα θέματα της ασφάλειας, αλλά και για την ανθρωπιστική βοήθεια.

«Είμαι χαρούμενος να υποδεχτώ στους σημερινούς δύσκολους καιρούς τον κ. Δένδια. Ο Έλληνας ομόλογός μου θα μπορούσε να μην έρθει για λόγους ασφαλείας, αλλά ήρθε και αυτό είναι μια πράξη γενναιότητας και τον ευχαριστώ γι’ αυτό. Ευρύς ο κύκλος των θεμάτων που συζητήσαμε, αλλά υπήρξε ο συναγερμός και αναγκαστήκαμε να κατεβούμε στο υπόγειο. Η επίσκεψη του υψηλού Έλληνα αξιωματούχου και η σημερινή συνέντευξη τύπου στο καταφύγιο είναι ένα μήνυμα ότι τίποτα δεν μπορεί να σπάσει τη θέλησή μας» επισήμανε ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών.



«Ελευθερία ή θάνατος είναι ένα καταπληκτικό σύνθημα της Ελληνικής Επανάστασης και ένα τέτοιο σύνθημα υπήρχε και στην ουκρανική επανάσταση στις αχές του. Ο Ελληνικός λαός καταλαβαίνει καλύτερα από κάθε άλλον τι σημαίνει ο αγώνας για την ελευθερία» τόνισε και συνέχισε:



«Εξέφρασα την ευγνωμοσύνη για την παροχή της βοήθειας στα θέματα της ασφάλειας, αλλά και για την ανθρωπιστική βοήθεια. Το πιο σημαντικό είναι ο οπλισμός που τώρα παραδίδεται από την Ελλάδα στην Ουκρανία για να έχει η χώρα μου την ευκαιρία να προστατεύσει την ακεραιότητα της. Σήμερα ξεκίνησε η παράδοση των τεθωρακισμένων ΒΜΒ-1 και ευχαριστούμε για την βοήθεια. Έθεσα μερικά ζητήματα στρατιωτικής συνεργασίας και συγκεκριμένα συστημάτων για την ενίσχυση της ουκρανικής αεράμυνας. Η Ρωσία μπορεί να εκτοξεύσει όσους πυραύλους θέλει να στέλνει επίστρατους από τις φυλακές αλλά εμείς θα νικήσουμε και θα κρατήσουμε στη μνήμη μας αυτούς που μας βοήθησαν».

«Ευχαρίστησα την Ελλάδα για την προθυμία να χτίσει το μαιευτήριο της Μαριούπολης. Πρέπει να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για την αποκατάσταση της Οδησσού. Ευχαριστώ την Ελλάδα που βοηθά τους ουκρανούς στην ελληνική επικράτεια» κατέληξε ο Ουκρανός ΥΠΕΞ.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν κήρυξε στρατιωτικό νόμο στις τέσσερις ουκρανικές περιφέρειες που προσάρτησε η Μόσχα τον περασμένο μήνα - Λουχάνσκ, Ντονέτσκ, Ζαπορίζια, Χερσώνα - και συμπλήρωσε πως όλες οι ρωσικές επαρχίες θα πρέπει να επιβάλουν «μέτρα για την διασφάλιση κρίσιμων εγκασταστάσεων».

Ακριβώς μετά την ομιλία Πούτιν, το Κρεμλίνο εξέδωσε διάταγμα με το οποίο ανήγγειλε την έναρξη ισχύος του στρατιωτικού νόμου σε αυτά τα εδάφη από τα μεσάνυχτα της Πέμπτης.

Διάταγμα επίσης που εκδόθη, περιορίζει τις μετακινήσεις εντός και εκτός ρωσικών περιοχών που συνορεύουν με την Ουκρανία.

Τα μέτρα αυτά αφορούν τις επαρχίες Κρασνοντάρ, Μπέλγκοροντ, Μπριάνσκ, Βορόνεζ, Κούρσκ και Ροστόφ, που συνορεύουν με την Ουκρανία, καθώς και στην Κριμαία και την Σεβαστούπολη, που η Ρωσία προσάρτησε το 2014.

Μιλώντας σε μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του, σε ομιλία του που μεταδόθηκε τηλεοπτικά, ο Πούτιν έδωσε επίσης εντολή στην κυβέρνηση να συγκροτήσει ένα ειδικό συντονιστικό συμβούλιο υπό την ηγεσία του πρωθυπουργού Μιχαήλ Μισούστιν για να συνεργαστεί με περιφέρειες της Ρωσίας για την ενίσχυση της πολεμικής προσπάθειας της Μόσχας στην Ουκρανία.

Οι κινήσεις αυτές, σχεδόν οκτώ μήνες μετά τον πόλεμο, σηματοδοτούν την τελευταία κλιμάκωση του Πούτιν για να αντιμετωπίσει μια σειρά από ήττες που έχει υποστεί ο ρωσικός στρατός από τις ουκρανικές δυνάμεις από τις αρχές Σεπτεμβρίου.

Ο Πούτιν δήλωσε ότι τα μέτρα που διέταξε θα αυξήσουν τη σταθερότητα της οικονομίας, της βιομηχανίας και της παραγωγής για να υποστηρίξουν την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία που η Μόσχα αποκαλεί ειδική στρατιωτική επιχείρηση.

«Εργαζόμαστε για την επίλυση πολύ περίπλοκων, μεγάλης κλίμακας αποστολών, για να διασφαλίσουμε ένα αξιόπιστο μέλλον για τη Ρωσία, το μέλλον του λαού μας», είπε.

Νωρίτερα σήμερα, οι πολίτες της νότιας ουκρανικής περιφέρειας της Χερσώνας κλήθηκαν να ξεκινήσουν την εκκένωση της περιοχής και να περάσουν στην αριστερή όχθη του Δνείπερου, σε ρωσικό έδαφος, καθώς οι διορισμένες από την Μόσχα αρχές εκτιμούν ότι ο ουκρανικές δυνάμεις «θα αρχίσουν σύντομα μια επίθεση εναντίον της πόλης της Χερσώνας».

Την ίδια ώρα, η ρωσική παραστρατιωτική οργάνωση Wagner ανακοίνωσε ότι κατασκευάζει γραμμή άμυνας στην επαρχία Λουχάνσκ.

Άμεση ήταν η απάντηση της Ουκρανίας στο διάταγμα για την επιβολή στρατιωτικού νόμου στις τέσσερις περιοχές που προσαρτήθηκαν.

«Η θέσπιση ''στρατιωτικού νόμου'' στα κατεχόμενα από τη Ρωσία εδάφη θα πρέπει να θεωρείται μόνο ψευδονομιμοποίηση της λεηλασίας της ουκρανικής περιουσίας. Δεν αλλάζει τίποτα για μας: συνεχίζουμε την απελευθέρωση και την ανακατάληψη των εδαφών μας» σημείωσε ειδικότερα στο Twitter.

