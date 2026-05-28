Τραγικό τροχαίο στη Κίνα: 13 νεκροί μετά από σύγκρουση λεωφορείου με φορτηγό

Κίνα

Δεκατρείς άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν μικρό λεωφορείο προσέκρουσε σε φορτηγό με ρυμουλκούμενο σήμερα το πρωί στην κεντρική Κίνα, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Μίνι μπας με άδεια να μεταφέρει ως και εννέα επιβάτες, που όμως είχε επιβιβάσει 16, συγκρούστηκε με προπορευόμενο ημιρυμουλκούμενο σε οδό ταχείας κυκλοφορίας στη Νανγιάνγκ, στην επαρχία Χενάν, ανέφερε η τροχαία μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης.

Άλλοι τρεις επιβαίνοντες στο μικρό λεωφορείο τραυματίστηκαν.

Οι αρχές έστειλαν ομάδα επιτόπου για να «επιβλέψει τις έρευνες και τη διαχείριση της κατάστασης».

TAGS: Κίνα τροχαίο
