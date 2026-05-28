Διανομέας παρέσυρε 15χρονη στο Κερατσίνι

Στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας νοσηλεύεται μια 15χρονη, η οποία τραυματίστηκε το βράδυ της Τετάρτης όταν παρασύρθηκε από διανομέα στο Κερατσίνι.

Το τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 11 το βράδυ, επί της οδού Σαλαμίνος, όταν ο διανομέας, που κινούνταν με τη μοτοσικλέτα του στο κέντρο του Κερατσινίου, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες παρέσυρε την ανήλικη, η οποία εκείνη την ώρα διέσχιζε πεζή τον δρόμο.

Από τη σύγκρουση η 15χρονη έπεσε στο οδόστρωμα, ενώ τραυματίστηκε και ο αναβάτης της μηχανής. Και οι δύο διακομίστηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της ΕΡΤ, οι τραυματισμοί τους δεν είναι σοβαροί. Προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος διενεργεί η Τροχαία.

Πηγή: skai.gr

