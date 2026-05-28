Δυο άνδρες σκοτώθηκαν χθες Τετάρτη σε αεροπορική επιδρομή την οποία διεξήγαγαν οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις στον ανατολικό Ειρηνικό, καθώς συνεχίζονται οι επιχειρήσεις εναντίον ταχύπλοων που φέρεται να μεταφέρουν ναρκωτικά, στο πλαίσιο εκστρατείας η οποία προκαλεί έντονες αμφισβητήσεις κι ο απολογισμός της οποίας πλησιάζει τους 200 νεκρούς.

Το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής (SOUTHCOM, «νότια διοίκηση») ανέφερε μέσω X ότι στοχοποίησε χθες πλεούμενο «επιδιδόμενο σε επιχειρήσεις διακίνησης ναρκωτικών», προσθέτοντας πως «δυο άρρενες ναρκωτρομοκράτες σκοτώθηκαν».

Προχθές Τρίτη, προηγούμενη παρόμοια επιδρομή είχε αποτέλεσμα να σκοτωθεί άνδρας και δυο επιζήσαντες να αφεθούν στη θάλασσα. Όταν το Γαλλικό Πρακτορείο επικοινώνησε με την αμερικανική ακτοφυλακή για να ενημερωθεί σχετικά με την τύχη τους, δεν έλαβε απάντηση.

Οι αμερικανικές αεροπορικές επιδρομές του είδους διεξάγονται από τον Σεπτέμβριο του 2025 στο πλαίσιο αυτού που παρουσιάζεται από την Ουάσιγκτον ως μέρος του «πολέμου» εναντίον καρτέλ που διακινούν ναρκωτικά από τη Λατινική Αμερική προς την αμερικανική αγορά--η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε αφού ανέλαβε πολλές λατινοαμερικάνικες συμμορίες «τρομοκρατικές» οργανώσεις. Ο απολογισμός των θυμάτων πλέον έχει φτάσει τους τουλάχιστον 195 νεκρούς, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη στις επίσημες ανακοινώσεις.

Η κυβέρνηση Τραμπ ουδέποτε έχει παρουσιάσει απτές αποδείξεις ότι τα σκάφη που μπήκαν στο στόχαστρο ενέχονταν πράγματι σε παράνομες δραστηριότητες. Η νομιμότητα των επιχειρήσεων, σε διεθνή ή ξένα χωρικά ύδατα, αμφισβητείται· ειδικοί και στελέχη του ΟΗΕ καταγγέλλουν πως διαπράττονται εξωδικαστικές δολοφονίες.

Σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ, όργανο εσωτερικού ελέγχου του Πενταγώνου «θα ερευνήσει» κατά πόσον είναι νόμιμα τα πλήγματα στον Ειρηνικό και στην Καραϊβική. Κατά πληροφορίες του NBC News, θα επαληθευτεί αν τηρείται ο κανόνας του «κύκλου στοχοποίησης σε έξι φάσεις» των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

