Θα μείνουμε προσηλωμένοι στις κόκκινες γραμμές, διαμηνύει η Τεχεράνη

Κόκκινες γραμμές εννοούνται το δικαίωμα στον εμπλουτισμό ουρανίου, η κατοχή εμπλουτισμένου ουρανίου, ο έλεγχος του Στενού του Ορμούζ και η άρση των κυρώσεων

Ο επικεφαλής της επιτροπής εθνικής ασφαλείας του ιρανικού κοινοβουλίου, Εμπραχίμ Αζιζί, τόνισε τα ξημερώματα της Πέμπτης ότι η Τεχεράνη παραμένει ανυποχώρητη στις διεκδικήσεις της στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας, ώστε να τερματιστεί με διάρκεια ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

Ο κ. Αζιζί, που δεν πιστεύεται πως εμπλέκεται άμεσα στις διμερείς συνομιλίες, ανέφερε μέσω X ότι το Ιράν δεν υπάρχει περίπτωση να κάνει πίσω από αυτές που θεωρεί «τις κόκκινες γραμμές του», πιο συγκεκριμένα «το δικαίωμα στον εμπλουτισμό ουρανίου, στην κατοχή εμπλουτισμένου ουρανίου, τον έλεγχο του Στενού του Ορμούζ και την άρση των κυρώσεων».

«Είναι προφανές ότι ο Τραμπ, ψάχνοντας διέξοδο από το στρατηγικό αδιέξοδό του, κινείται στο εκκρεμές από τη διατύπωση απειλών στις εκκλήσεις για συμφωνία» πρόσθεσε.

Η τύχη του αποθέματος κάπου 400 κιλών εμπλουτισμένου κατά υψηλό ποσοστό ουρανίου που διαθέτει η Ισλαμική Δημοκρατία συγκαταλέγεται στα ακανθώδη ζητήματα, για τα οποία διαφωνούν οι δυο πλευρές.

Κατά τη διάρκεια υπουργικού συμβουλίου του χθες, Τετάρτη, ο κ. Τραμπ υποστήριξε ότι η ιρανική ηγεσία «θέλει πάρα πολύ να κλείσουμε συμφωνία», αλλά «ως τώρα δεν έχει φτάσει» εκεί που περιμένει: «δεν είμαστε ικανοποιημένοι» με την πρότασή της, είπε προσθέτοντας «θα είμαστε» στο τέλος.

«Ή θα γίνει αυτό, ή θα πάμε να τελειώσουμε τη δουλειά» απείλησε ο Αμερικανός πρόεδρος, όπως κατέγραψε βίντεο από το υπουργικό συμβούλιο που δημοσιοποίησαν οι υπηρεσίες του στον Λευκό Οίκο.

