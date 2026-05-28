Σε ισόβια κάθειρξη καταδικάστηκε χθες Τετάρτη 24χρονος Κούρδος πρόσφυγας από τη Συρία για φονική επίθεση με μαχαίρι πέρυσι στην πόλη Φίλαχ της νότιας Αυστρίας, αφού κρίθηκε ένοχος για δολοφονία και τρομοκρατία.

Ο δράστης της επίθεσης, ο οποίος δεν κατονομάστηκε, είχε συλληφθεί λίγη ώρα αφότου σκότωσε 14χρονο αγόρι και τραυμάτισε με σουγιά άλλους πέντε ανθρώπους τον Φεβρουάριο του 2025. Ομολόγησε την πράξη του, καθώς επίσης ότι είχε ορκιστεί πίστη στην τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος.

Ο εισαγγελέας είπε στο δικαστήριο της πόλης Κλάγκενφουρτ πως ο νεαρός άνδρας «ριζοσπαστικοποιήθηκε αστραπιαία» μέσω TikTok, αιφνιδιάζοντας ακόμα και τον ίδιο του τον αδελφό, όπως μεταδίδουν αυστριακά μέσα ενημέρωσης.

Ερωτηθείς από δικαστή, με τη βοήθεια διερμηνέα, εάν θα διέπραττε ξανά το έγκλημα εφόσον του δινόταν η ευκαιρία, ο καθ’ ομολογίαν δράστης έγνεψε καταφατικά, σύμφωνα με τα ρεπορτάζ της κρατικής τηλεόρασης ORF και του αυστριακού πρακτορείου ειδήσεων ΑPA.

Η ετυμηγορία του δικαστηρίου ήταν ομόφωνη. Ο κατηγορούμενος δήλωσε πως δεν σκοπεύει να ασκήσει έφεση.

Ήταν η δεύτερη τζιχαντιστική επίθεση στην Αυστρία ύστερα από εκείνη του Νοεμβρίου του 2020, όταν ένοπλος σκότωσε τέσσερις ανθρώπους στη Βιέννη προτού πέσει νεκρός από πυρά αστυνομικών.

Σήμερα αναμένεται η έκδοση απόφασης στη δίκη 21χρονου Αυστριακού, ο οποίος κατηγορείται πως σχεδίαζε τρομοκρατική επίθεση σε συναυλία της Τέιλορ Σουίφτ στη Βιέννη το 2024. Ο Μπεράν Α. έχει ομολογήσει την ενοχή του και αντιμετωπίζει ποινή κάθειρξης έως και 20 ετών.

