Η έκδοση της σύνταξης μέσα σε 30 μέρες αποτελεί τον στόχο που θέτει ο ΕΦΚΑ με το νέο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα που εκτιμάται ότι θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία έως το τέλος του καλοκαιριού.

Σήμερα ο μέσος χρόνος απονομής είναι 42 ημέρες, ενώ στις δύσκολες περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης φτάνει έως και σε 6 μήνες.

Όπως σημειώνει η «Καθημερινή», στόχος είναι και αυτές οι μεγάλες καθυστερήσεις να περιοριστούν το πολύ στους 2 μήνες, με το βάρος να πέφτει κυρίως στη βελτίωση των χρόνων έκδοσης των επικουρικών συντάξεων.

Παράλληλα, προχωράει και η ψηφιοποίηση εκατομμυρίων εγγράφων παλαιών ενσήμων, ώστε σύντομα κάθε ασφαλισμένος να διαθέτει πλήρη αλλά και ορθή ψηφιακή ασφαλιστική εικόνα, μέσω του συστήματος ΑΤΛΑΣ.

Πηγή: skai.gr

