Βενεζουέλα: Οι ΗΠΑ θα αφήσουν ελεύθερο συνεργάτη του Μαδούρο με αντάλλαγμα την απελευθέρωση 36 κρατουμένων

Η κυβέρνηση του Νικολά Μαδούρο θα απελευθερώσει 36 ανθρώπους, συπεριλαμβανομένων 12 Αμερικανών, με αντάλλαγμα την απελευθέρωση από την κυβέρνηση των ΗΠΑ συμμάχου του Μαδούρο, δήλωσε σήμερα υψηλόβαθμη βενεζουελάνικη πηγή.

Ο σύμμαχος του Μαδούρο είναι ο Κολομβιανός επιχειρηματίας Άλεξ Σάαμπ, ανέφερε η πηγή. Αμερικανοί εισαγγελείς λένε πως ο Σάαμπ διοχέτευσε κάπου 350 εκατομμύρια δολάρια από τη Βενεζουέλα μέσω των Ηνωμένων Πολιτειών σε μια υπόθεση που περιελάμβανε τη δωροδοκία Βενεζουελάνων κυβερνητικών αξιωματούχων.

Από τους Βενεζουελάνους που θα αφεθούν ελεύθεροι, 20 είχαν φυλακιστεί για κάποιο διάστημα, δήλωσε η πηγή, ενώ τέσσερις από αυτούς είναι πρόσωπα που έχουν πρόσφατα συλληφθεί γιατί είχαν εμπλακεί είτε στην εκστρατεία της υποψήφιας της αντιπολίτευσης στις προεδρικές εκλογές Μαρία Κορίνα Ματσάδο είτε στη διοργάνωση των προκριματικών εκλογών της αντιπολίτευσης τον Οκτώβριο.

Όλοι οι κρατούμενοι θα αφεθούν ελεύθεροι την ίδια ημέρα, δήλωσε η πηγή.

Το Associated Press μετέδωσε σήμερα πως οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ήδη αφήσει ελεύθερο τον Σάαμπ.

