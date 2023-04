Νεπάλ: Φωτιά σε αεροσκάφος λίγο μετά την απογείωσή του - Δείτε βίντεο

Συναγερμός σήμανε στο Κατμαντού μετά την αναφορά για εκδήλωση φωτιάς σε αεροσκάφος λίγα λεπτά μετά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο της πρωτεύουσας του Νεπάλ.

Παρότι αρχικά το πρακτορείο ANI μετέδωσε ότι το αεροσκάφος επρόκειτο να επιστρέψει στο Κατμαντού για αναγκαστική προσγείωση, ο υπουργός Τουρισμού του Νεπάλ ανακοίνωσε πριν από λίγο ότι ο συναγερμός έληξε και πως το αεροπλάνο συνεχίζει το ταξίδι του προς το Ντουμπάι.

Σύμφωνα με πληροφορίες μέσων ενημέρωσης στο Νεπάλ, οι επιβάτες της πτήσης FZ 576 της Fly Dubai είναι 162.

#FlyDubai plane flight no. FZ576 caught fire in engine and circled around the sky of Kathmandu just minutes after takeoff. They’re trying to safe-land and as per aviation authority flight has been redirected towards Dhading. Hoping and praying for all passenger and crew’s safety. pic.twitter.com/0NoePsHarm