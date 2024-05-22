Στον πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν περνάει η αρμοδιότητα για κήρυξη μερικής ή ολικής επιστράτευσης στην Τουρκία. Την αρμοδιότητα αυτή, που ανήκε στο υπουργικό συμβούλιο, θα ασκεί πλέον ο πρόεδρος της χώρας με διάταγμα που υπέγραψε ο ίδιος χτες τα μεσάνυχτα.

Σύμφωνα με αυτό, ο πρόεδρος της Τουρκίας θα αποφασίζει πλέον άμεσα για την κήρυξη επιστράτευσης σε περίπτωση εξέγερσης και «ισχυρής ή ενεργής στάσης».

Αναλυτικά, ο πρόεδρος της χώρας θα αποφασίζει για γενική ή μερική κήρυξη επιστράτευσης σε περίπτωση πολέμου ή «σε περίπτωση εξέγερσης, ή ισχυρής ή ενεργής στάσης κατά της πατρίδας ή της Δημοκρατίας ή εμφάνισης συμπεριφορών που θέτουν σε κίνδυνο την ακεραιότητα της χώρας και του έθνους στο εσωτερικό ή/και το εξωτερικό».

Η απόφαση για την κήρυξη επιστράτευσης δημοσιεύεται αμέσως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, προσδιορίζοντας την ημερομηνία και την ώρα έναρξης ισχύος της, και υποβάλλεται στην Εθνοσυνέλευση της Τουρκίας για έγκριση την ίδια ημέρα. Εάν η Εθνοσυνέλευση δεν συνεδριάζει, συγκαλείται αμέσως σε συνεδρίαση.

Σύμφωνα με τον νέο κανονισμό, εντάσσονται στην εφεδρεία προς επίταξη και όσοι απολύθηκαν από τις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις, τη δημόσια διοίκηση ή την εργασία τους με νόμους ή διατάγματα κατά τη διάρκεια εφαρμογής στο παρελθόν διατάξεων στο πλαίσιο κατάστασης έκτακτης ανάγκης. Αυτό σημαίνει ότι επίστρατοι θεωρούνται και όσοι απολύθηκαν από τις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις μετά την απόπειρα πραξικοπήματος της 15ης Ιουλίου 2016.

Παράλληλα, οι συμβολαιογράφοι οφείλουν να ενημερώνουν το υπουργείο Άμυνας και τη γενική γραμματεία του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας σχετικά με τις πληροφορίες και τις μεταβολές για όλα τα οχήματα, πλην όσων δεν διαθέτουν εξοπλισμό για κίνηση εκτός δρόμου, των τρακτέρ και των μηχανοκίνητων ποδηλάτων και με την κήρυξη της επιστράτευσης οι ιδιοκτήτες τους υποχρεούνται να τα παραδώσουν εντός έξι ωρών.

Ο νέος 52σέλιδος κανονισμός «Περί Επιστράτευσης και Κατάστασης Πολέμου» καταργεί τον αντίστοιχο του 1990.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

