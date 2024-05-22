Υπό έλεγχο τέθηκε η μεγάλη φωτιά που είχε ξεσπάσει νωρίτερα την Τετάρτη σε γραφεία του φαρμακευτικού κολοσσού Novo Nordisk, στα περίχωρα της Κοπεγχάγης στη Δανία.
Ο φαρμακευτικός κολοσσός πίσω από το διάσημο φάρμακο Ozempic ανέφερε σε ανακοίνωσή του:
«Φωτιά ξέσπασε σήμερα σε κτίριο γραφείων στο Novo Nordisk στο Bagsværd (όχι τα κεντρικά γραφεία). Η φωτιά είναι υπό έλεγχο, αλλά το κτίριο γραφείων δεν μπόρεσε να σωθεί. Η πυροσβεστική θα είναι παρούσα για το υπόλοιπο της ημέρας. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί».
Από την πλευρά του ο Μάρτιν Σμιθ, επικεφαλής επιχειρήσεων ανέφερε πως «ήταν μια τεράστια πυρκαγιά» και πως «αναπτύχθηκαν περί τους 100 πυροσβέστες».
Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε κοντέινερ σε εργοτάξιο της Novo Nordisk και επεκτάθηκε στην στέγη γειτονικού κτιρίου γραφείων της εταιρείας. Ο καπνός από τη φωτιά ήταν ορατός από απόσταση 30 χιλιομέτρων.
