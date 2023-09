Μελόνι στον ΟΗΕ: Δεν θα επιτρέψω να γίνει η Ιταλία ο προσφυγικός καταυλισμός της Ευρώπης Κόσμος 19:39, 20.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

4

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Η Τζόρτζια Μελόνι είπε ότι ο τεράστιος αριθμός μεταναστών που έφτασαν στη Λαμπεντούζα, έχουν προκαλέσει στην Ιταλία απίστευτη πίεση