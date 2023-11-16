Ουκρανία: Οι ρωσικές δυνάμεις κλιμακώνουν τις επιθέσεις τους στην Αβντιίβκα, λέει ο δήμαρχος της πόλης

Τα ρωσικά στρατεύματα, που εδώ και έναν μήνα πολιορκούν την πόλη Αβντιίβκα της ανατολικής Ουκρανίας, έχουν κλιμακώσει τα τελευταία 24ωρα τις επιθέσεις τους χρησιμοποιώντας τεθωρακισμένα οχήματα, δήλωσε απόψε ο δήμαρχος Βιτάλι Μπαράμπας στην ουκρανική τηλεόραση. Σύμφωνα με τον ίδιο, η κατάσταση είναι «πολύ τεταμένη» και οι ρωσικές δυνάμεις σφυροκοπούν νυχθημερόν την πόλη από διάφορες πλευρές.

Βιομηχανικό κέντρο του Ντονμπάς, η πόλη Αβντιίβκα – με πληθυσμό 30.000 κατοίκων πριν από την έναρξη της ρωσικής εισβολής, τον Φεβρουάριο του 2022 – έχει υποστεί μεγάλες καταστροφές και εκτιμάται ότι περίπου 1.500 κάτοικοι έχουν παραμείνει εκεί παρά τις σφοδρές μάχες και τους αδιάκοπους βομβαρδισμούς.

Η πόλη έπεσε πρόσκαιρα στα χέρια φιλορώσων αυτονομιστών τον Ιούλιο του 2014, προτού οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις ανακτήσουν τον έλεγχο της περιοχής. Στις αρχές Οκτωβρίου, οι ρώσοι εισβολείς εξαπέλυσαν ευρείας κλίμακας επίθεση με σκοπό την κατάληψη της Αβντίβκα, κατά την οποία έχουν υποστεί έκτοτε μεγάλες απώλειες, σύμφωνα με στρατιωτικούς αναλυτές.

Δυτικός αξιωματούχος ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ότι ο ρωσικός στρατός έχασε περισσότερα από 200 τεθωρακισμένα οχήματα σε αυτές τις επιθέσεις, υποστηρίζοντας ότι οι απώλειες των ουκρανικών στρατευμάτων είναι «σημαντικά μικρότερες» από εκείνες των εισβολέων στην περιοχή.

