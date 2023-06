Εντυπωσιακές εικόνες από το «Manhattanhenge» στη Νέα Υόρκη – Ο ήλιος ευθυγραμμίστηκε με τις τεράστιες λεωφόρους (βίντεο - φωτογραφίες)

Χιλιάδες άνθρωποι, Νεοϋορκέζοι και τουρίστες, βγήκαν χθες στους δρόμους του Μανχάταν για να γιορτάσουν την Ημέρας Εθνικής Μνήμης αλλά και να θαυμάσουν το "Manhattanhenge", ένα θεαματικό φαινόμενο που συμβαίνει κάθε καλοκαίρι.

Ο ήλιος που δύει ευθυγραμμίζεται για λίγα λεπτά με τους δρόμους και τις λεωφόρους ανατολής-δύσης του Μανχάταν, προσφέροντας ένα μοναδικό θέαμα.

Το φαινόμενο συμβαίνει κάθε χρόνο, περίπου τρεις εβδομάδες πριν από το ηλιοστάσιο και (ξανά) περίπου τρεις εβδομάδες μετά.

#Manhattanhenge 🌆 The next time to catch it: July 12 & 13th pic.twitter.com/MbglHuKwi7