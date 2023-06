Κόντρα στο Twitter μεταξύ Τσαβούσογλου και Σουηδού ΥΠΕΞ

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών αντέδρασε στις υποδείξεις του Σουηδού ομολόγου του προς την Άγκυρα.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Σουηδίας Τομπίας Μπίλστρομ έγραψε: «Η Σύνοδος των Υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ σήμερα στο Όσλο κατέδειξε την ισχυρή υποστήριξη των κρατών μελών για την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ. Αυτό είναι ένα πολύ σαφές μήνυμα προς την Τουρκία και την Ουγγαρία να ξεκινήσουν τη διαδικασία επικύρωσης της ένταξης της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ».

