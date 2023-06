Δεκάδες σακούλες με ανθρώπινα μέλη σε χαράδρα βάθους 40 μέτρων στο Μεξικό

Περίπου 45 σακούλες που περιείχαν ανθρώπινα υπολείμματα βρήκαν οι αστυνομικοί στον πάτο χαράδρας 40 μέτρων στην κοινότητα Σαποπάν, προάστιο της Γουαδαλαχάρας, πρωτεύουσας της πολιτείας Χαλίσκο.

Τα μακάβρια ευρήματα εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια έρευνας για να εντοπιστούν επτά νέοι και νέες μετά την εξαφάνισή τους πριν από περίπου δέκα ημέρες, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Ανασύρθηκαν «σαράντα πέντε σακούλες με ανθρώπινα υπολείμματα, τα οποία ανήκαν σε άνδρες και γυναίκες», ανέφερε σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε το γραφείο της πολιτειακής εισαγγελίας.

Οι αρχές διενεργούσαν έρευνα για βρουν δυο γυναίκες και πέντε άνδρες, ηλικίας περίπου τριάντα ετών από την 20ή Μαΐου.

Οι καταθέσεις και οι δηλώσεις εξαφάνισης έγιναν ή υποβλήθηκαν χωριστά και σε διαφορετικές ημερομηνίες, όμως οι αρχές αντιλήφθηκαν στην πορεία πως όλοι οι αγνοούμενοι εργάζονταν στο ίδιο call center.

Η τοποθεσία όπου εργάζονταν οι εξαφανισθέντες δεν απέχει πολύ από την περιοχή όπου εντοπίστηκαν τα ανθρώπινα υπολείμματα.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της έρευνας, το κέντρο τηλεφωνικής εξυπηρέτησης ενεχόταν σε παράνομες δραστηριότητες.

