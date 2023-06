Βαθιά ανάσα στις ΗΠΑ: Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για το χρέος, αποφεύχθηκε ο κίνδυνος χρεοκοπίας

Έπειτα από μαραθώνιες διαπραγματεύσεις, οι ΗΠΑ μπορούν να αναπνεύσουν: με ψηφοφορίες στο Κογκρέσο, νομοσχέδιο αναστέλλει το όριο του χρέους ως το 2025 και ο κίνδυνος να κηρυχθεί στάση πληρωμών από το ομοσπονδιακό κράτος αποτρέπεται.

«Μεγάλη νίκη για την οικονομία μας και για τον αμερικανικό λαό» είδε ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν.

Just now, Senators from both parties voted to protect our hard-earned economic progress and prevent a first-ever default.



No one gets everything they want in a negotiation, but make no mistake: this bipartisan agreement is a big win for our economy and the American people.



