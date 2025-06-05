Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες Τετάρτη ότι απαγορεύει να χορηγούνται θεωρήσεις διαβατηρίων σε αλλοδαπούς φοιτητές που πάνε να σπουδάσουν στο πανεπιστήμιο Χάρβαρντ, νέα κλιμάκωση στη σύγκρουσή του με περίβλεπτα ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στις ΗΠΑ, στα οποία προσάπτει αντισημιτισμό ή ότι προωθούν, κατ’ αυτόν, υπερβολικά προοδευτικές ιδέες της αριστεράς.

«Κατέληξα στο συμπέρασμα ότι είναι απαραίτητο να περιοριστεί η είσοδος αλλοδαπών που έχουν σκοπό να έλθουν στις ΗΠΑ για να συμμετάσχουν, αποκλειστικά ή κατά μεγάλο μέρος, σε προγράμματα σπουδών του πανεπιστημίου Χάρβαρντ», ανέφερε ο Ρεπουμπλικάνος αρχηγός του κράτους στην ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε από τις υπηρεσίες του στον Λευκό Οίκο.

Εξάλλου, η κυβέρνηση Τραμπ ανέβασε ακόμη περισσότερο τον τόνο έναντι του περίβλεπτου πανεπιστημίου Κολούμπια της Νέας Υόρκης, απειλώντας να του στερήσει τη διαπίστευσή του, κάτι που θα είχε συνέπεια να χάσει κάθε ομοσπονδιακή χρηματοδότηση και επιδότηση του ομοσπονδιακού κράτους.

Μέγας υποστηρικτής του Ισραήλ, ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγορεί τα πρυτανεία πασίγνωστων αμερικανικών πανεπιστημίων για αντισημιτισμό, διότι επέτρεψαν να γίνονται στις πανεπιστημιουπόλεις τους φοιτητικές διαδηλώσεις εναντίον του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

Χθες Τετάρτη, η υπουργός Παιδείας Λίντα ΜακΜάον κατηγόρησε το Κολούμπια ότι δεν προστάτευσε εβραίους φοιτητές του παρά τα αιτήματα προς αυτό και κατά συνέπεια τίθεται υπό αμφισβήτηση η επίσημη διαπίστευσή του.

«Μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου 2023 από τη Χαμάς, η διεύθυνση του Κολούμπια επέδειξε εσκεμμένα αδιαφορία μπροστά στην παρενόχληση εβραίων φοιτητών στην πανεπιστημιούπολή του. Αυτό δεν είναι μόνο ανήθικο, αλλά παράνομο», επιχειρηματολόγησε η υπουργός σε ανακοίνωσή της.

Η κυβέρνηση Τραμπ ανέστειλε στις αρχές Μαρτίου τη χορήγηση ομοσπονδιακών κεφαλαίων ύψους 400 εκατομμυρίων δολαρίων, συμπεριλαμβανομένων 250 εκατομμυρίων προοριζόμενων για τις ιατρικές σχολές του, που επρόκειτο να διατεθούν στο Κολούμπια της Νέας Υόρκης. Η διεύθυνση του πανεπιστημίου ανακοίνωσε έκτοτε πως έθεσε σε εφαρμογή δραστικές μεταρρυθμίσεις όπως απαιτούσε η κυβέρνηση Τραμπ, για να ανακτήσει τη χρηματοδότηση αυτή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.