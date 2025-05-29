Η κυβέρνηση Τραμπ ανακαλεί τις βίζες των Κινέζων φοιτητών στις ΗΠΑ

Το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι θα ανακαλέσει τις βίζες των Κινέζων φοιτητών, κλιμακώνοντας την πίεση της κυβέρνησης Τραμπ για μεγαλύτερο έλεγχο των αλλοδαπών που φοιτούν στα Αμερικανικά πανεπιστήμια.

Πρόκειται για μια από τις κυριότερες πηγές εσόδων για πολλά αμερικανικά πανεπιστήμια, αφού το Πεκίνο επέκρινε την αναστολή από πλευράς Ουάσιγκτον των διεκπεραιώσεων αιτήσεων θεώρησης διαβατηρίων των ξένων φοιτητών.

Όπως δήλωσε σε ανάρτησή του στο X, ο Υπουργός εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, «οι ΗΠΑ θα αρχίσουν την ακύρωση των θεωρήσεων εισόδου (βίζες) των Κινέζων φοιτητών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που έχουν διασυνδέσεις με το Κινεζικό Κομμουνιστικό Κόμμα ή σπουδάζουν σε κρίσιμους τομείς».

The U.S. will begin revoking visas of Chinese students, including those with connections to the Chinese Communist Party or studying in critical fields. — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) May 28, 2025

Ο Ρούμπιο ανέφερε ότι οι ΗΠΑ θα «ανακαλούν επιθετικά» τις φοιτητικές βίζες Κινέζων πολιτών.

Αν και δεν διευκρινίστηκε το πότε θα ξεκινήσει η εφαρμογή του μέτρου, οι δηλώσεις του Υπουργού σηματοδοτούν την αυστηροποίηση της στάσης της αμερικανικής κυβέρνησης απέναντι στην παρουσία Κινέζων φοιτητών σε στρατηγικά ευαίσθητα προγράμματα σπουδών.

Το ΥΠΕΞ της κυβέρνησης του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ θα «συνεργαστεί με το υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας για να ανακληθούν επιθετικά οι βίζες κινέζων φοιτητών», ιδίως όσων «συνδέονται με το κινεζικό Κομμουνιστικό Κόμμα» ή «σπουδάζουν σε κρίσιμα πεδία», τόνισε ο υπουργός Ρούμπιο σε λακωνική ανακοίνωση που δημοσιοποίησαν οι υπηρεσίες του.

«Θα αναθεωρήσουμε επίσης τα κριτήρια για να ενισχυθεί η εξέταση όλων των προσεχών αιτήσεων για βίζες από την Κίνα και το Χονγκ Κονγκ», πρόσθεσε ο υπουργός Εξωτερικών.

Πάνω από 277.000 Κινέζοι (-ες) ήταν εγγεγραμμένοι (-ες) σε αμερικανικά πανεπιστήμια κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024. Τον αριθμό τους ξεπέρασαν αποκλειστικά –για πρώτη φορά εδώ και χρόνια– οι φοιτητές και φοιτήτριες από την Ινδία, σύμφωνα με έκθεση του Institute of International Education (IIE) εγκεκριμένη από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Αφότου επέστρεψε στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει ριχτεί σε εκστρατεία εναντίον πανεπιστημίων που κατηγορεί ότι κάνουν κατήχηση στην ιδεολογία «woke», ιδίως με πολιτικές τους για την προώθηση της διαφορετικότητας, καθώς και όσων «άφησαν» να γίνονται διαδηλώσεις εναντίον του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, τις οποίες ο Ρεπουμπλικάνος χαρακτηρίζει συλλήβδην αντισημιτισμό.

Ήδη κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του (2017-2021), ο Ρεπουμπλικάνος είχε βάλει στο στόχαστρο φοιτητές και φοιτήτριες από την Κίνα σε πεδία που θεωρεί ευαίσθητα, προβάλλοντας υποψίες για σχέσεις με τις κινεζικές υπηρεσίες κατασκοπείας.

Η ανακοίνωση του Μάρκο Ρούμπιο δόθηκε στη δημοσιότητα μετά την έκκληση της Κίνας στις ΗΠΑ να «εγγυηθούν» τον σεβασμό «των νόμιμων δικαιωμάτων και συμφερόντων ξένων φοιτητών, συμπεριλαμβανομένων των κινέζων φοιτητών».

Προχθές Τρίτη η κυβέρνηση Τραμπ, αποφασισμένη να επιβληθεί η εθνικιστική και συντηρητική ιδεολογία της στην εκπαίδευση, διέταξε να ανασταλεί ο χειρισμός αιτήσεων για θεωρήσεις διαβατηρίων φοιτητών και φοιτητριών από την Κίνα και άλλες χώρες, ενώ διεμήνυσε πως θα περάσει από κόσκινο τις παρουσίες τους σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης, εν μέσω κλιμάκωσης της επίθεσής της με στόχο ειδικά το Χάρβαρντ.

