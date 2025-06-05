Διορθώνει η κυβερνηση Τραμπ: Ο «κατά λάθος» απελαθείς Γουατεμαλτέκος επιστρέφει στις ΗΠΑ

Ένας άνδρας από τη Γουατεμάλα, ο οποίος δήλωσε ότι απελάθηκε στο Μεξικό παρά τον φόβο του ότι θα διωχθεί εκεί, επέστρεψε στις Ηνωμένες Πολιτείες την Τετάρτη, αφού ένας δικαστής διέταξε την κυβέρνηση Τραμπ να διευκολύνει την επιστροφή του, σύμφωνα με το Reuters.

Ο περιφερειακός δικαστής των ΗΠΑ, Μπράιαν Μέρφι, στη Βοστώνη, διέταξε στις 23 Μαΐου την επιστροφή του άνδρα, αφού το Υπουργείο Δικαιοσύνης τον ενημέρωσε ότι ο ισχυρισμός του ότι ο άνδρας είχε δηλώσει ρητά ότι δεν φοβόταν να σταλεί στο Μεξικό βασιζόταν σε εσφαλμένες πληροφορίες.

Αυτή η απόφαση σηματοδότησε την τελευταία περίπτωση δικαστή που διέταξε την κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να διευκολύνει την επιστροφή ενός μετανάστη που είχε εμπλακεί στις προσπάθειες του Ρεπουμπλικάνου να πραγματοποιήσει μαζικές απελάσεις στο πλαίσιο της σκληροπυρηνικής ατζέντας του για τη μετανάστευση, μετά από λάθος της.

Η κυβέρνηση έκανε επίσης λάθος με τον κάτοικο του Μέριλαντ, Κίλμαρ Αμρέγκο Γκαρσία, ο οποίος απελάθηκε στο Ελ Σαλβαδόρ τον Μάρτιο παρά την εντολή που εκδόθηκε για την προστασία του από την απέλαση. Παραμένει εκεί παρά την εντολή δικαστή που έδωσε εντολή στην κυβέρνηση να διευκολύνει την επιστροφή του.

Αντιθέτως, ο Γουατεμαλανός, ο οποίος στα δικαστικά έγγραφα κατονομάζεται μόνο ως OCG, μπόρεσε να επιστρέψει την Τετάρτη με εμπορική πτήση, δήλωσε η Τρίνα Ρεαλμούτο, δικηγόρος της Εθνικής Συμμαχίας για Υποθέσεις Μετανάστευσης που τον εκπροσωπεί. Σε αντίθεση με τον Γκαρσία, ο OCG δεν ακράτητο στο εξωτερικό.

Πηγή: reuters.com

